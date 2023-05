Peugeot 2008 vernieuwd: e-2008 tot ruim 400 kilometer bereik

Highlights Peugeot 2008

Nieuwe aandrijflijn voor elektrische e-2008: tot ruim 400 kilometer bereik

Nieuw familiegezicht, licht gewijzigde achterzijde

Mild-hybride benzinemotor volgt in 2024

De 208 is momenteel met afstand het absolute succesnummer van Peugeot. De kleine Fransman was in 2022 de best verkochte auto in Europa en was in het eerste kwartaal van dit jaar goed voor een vierde plek in de Europese verkoopranglijst. De Peugeot 2008 valt in Europa net buiten de verkoop-top-10, maar is voor het merk zéker een belangrijk instrument om de consument aan zich te binden. Sinds de introductie van het model in 2019 zijn er wereldwijd al bijna 700.000 exemplaren van verkocht. Ook in Nederland levert de 2008 Peugeot een riant belegde boterham op. Sinds de Nederlandse marktintroductie van de huidige tweede generatie is het ook bij ons na de 208 de populairste Peugeot. Om het succes van de Peugeot 2008 te verlengen wordt de cross-over met een opgefrist uiterlijk en herziene techniek geherintroduceerd.

Nieuw design

Net als de facelift die Peugeot eerder dit jaar op de 508 doorvoerde heeft de bijpuntsessie die de Peugeot 2008 ondergaat op optisch vlak al heel wat om het lijf. Sterker nog, Peugeot past de 2008 gedeeltelijk zelfs op vergelijkbare wijze aan. Meer voorheen ontsnapt de grille optisch aan de door de bumper aangegeven grens. De bij de Allure- en GT-uitvoeringen nu uit verticale gesegmenteerde strepen opgebouwde grille loopt aan de zijkanten visueel over in de bumper. Ga je voor de Active-smaak? Dan krijg je een grille die uit horizontale, glanzend zwarte elementen zijn opgebouwd. We zien bij de 2008 in GT-trim vernieuwde koplampen waar Peugeot de drie verticale led-elementen uit heeft gebikt en er drie traditionelere led-pitten voor in de plaats heeft gezet. In ruil daarvoor krijgt de vernieuwde Peugeot er - ongeacht de uitvoering - drie in plaats van één enkele led-uitloper in de bumper voor terug. Centraal in de vernieuwde 2008-snuit zien we het op de 308 geïntroduceerde 'nieuwe' Peugeot-logo.

Aan de achterzijde keert dat logo opvallend genoeg níet terug. Het Peugeot-logo dat voorheen boven de kentekenplaat zat verdwijnt. Opnieuw schrijft Peugeot zijn merknaam uit tussen de achterlichten, maar ditmaal in een aanzienlijk groter lettertype. Peugeot vult ook de achterlichten anders in. De drie verticale led-delen moeten net als eerder bij de 508 het veld ruimen. Bij de vernieuwde Peugeot 2008 maken ze plaats voor een zestal horziontale strepen. Peugeot schrijft de modelnaam en typeaanduiding in z'n nieuwe typografie uit en brengt naast nieuwe kleuren een stel nieuwe 16- tot 18-inch wielen naar de compacte cross-over. De nieuwe lakkleuren luisteren naar namen als Gris Selenium en Blanc Okenite.

Interieur Peugeot 2008

Ook ín de Peugeot 2008 hanteren de Fransen het penseel der vernieuwing, maar het interieur van de gefacelifte cross-over oogt vooral bekend. Centraal op het stuurwiel zien we het nieuwe Peugeot-logo, diverse chroomkleurige accenten maken plaats voor zwarte en het kleine keuzeknuppeltje van de transmissie maakt plaats voor de kleinere in de middentunnel geïntegreerde keuzehendel die je van andere recente Stellantis-producten kent. Meer nieuws? Zeker. Peugeot introduceert nieuwe bekledingen, waaronder nieuwe alcantara-bekleding voor de GT-smaken. De Allure- en GT-uitvoeringen hebben achter het stuurwiel een volledig 10-inch digitaal instrumentarium. Voorheen hadden de lager gepositioneerde uitvoeringen centraal in de middenconsole nog een 7-inch scherm, maar voortaan heeft élke 2008 hier een infotainmentscherm met een diagonaal van 10 inch. Wel biedt het systeem in de Allure- en GT-varianten meer mogelijkheden. Draadloze Android Auto- en Apple CarPlay-verbinding is mogelijk. Meer aansluitingsgemak komt bij de Allure en GT in de vorm van drie USB-aansluitingen. Een inductielader is standaard op de GT, maar optioneel op de overige uitvoeringen van de Peugeot 2008.

Techniek: Peugeot e-2008 tot 406 kilometer elektrisch

De elektrische variant van de Peugeot 2008 heet weer e-2008. Die Peugeot e-2008 krijgt net als auto's als de DS 3 en Opel Mokka Electric eerder een volledig nieuwe aandrijflijn. De 136 pk sterke elektromotor maakt plaats voor een 156 pk sterk exemplaar en ook het 50 kWh accupakket maakt plaats voor een potenter exemplaar. De nieuwe accu is 54 kWh groot. Deze nieuwe en vooral efficiëntere aandrijflijn levert de elektrische Peugeot e-2008 een groter bereik op. Waar de elektrische 2008 het voorheen tot een WLTP-bereik van 345 kilometer schopte, noteert het vernieuwde model een actieradius van 406 kilometer achter zijn naam.

Mild-hybride volgt

Bij de Nederlandse marktintroductie in de zomer van dit jaar is niet alleen de elektrische variant van de 2008 beschikbaar. Die e-2008 staat straks namelijk samen met een drietal verbrandingsmotoren op de Nederlandse prijslijst. De Peugeot 2008 is er straks weer met een 100 pk sterke 1.2 PureTech driecilinder die altijd aan een handgeschakelde zesbak is geknoopt. Daarnaast biedt Peugeot de 2008 direct aan met de 130 pk sterke variant van diezelfde 1.2 die altijd samengaat met een achttraps automaat. Dieselen kan straks ook en wel met een 130 pk sterke 1.5 BlueHDi-machine die net als de 130 pk krachtige PureTech altijd hand in hand gaat met de automaat.

Een mild-hybride aandrijflijn schittert nog door afwezigheid, maar die komt uiteindelijk wel. Begin 2024 introduceert Peugeot namelijk ook een 136 pk sterke PureTech-benzineversie met een 48v mild-hybride systeem. Deze motorversie heeft een zestraps automaat met dubbele koppeling en moet tot zo'n 15 procent zuiniger met zijn peut omspringen dan de 130 pk krachtige 1.2 Puretech dat doet.

Nederlandse prijzen zijn er nog niet, die volgen in aanloop naar de marktintroductie.