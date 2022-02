Peugeot 106 vs. Peugeot 205 - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Peugeot presenteerde in september 1991 een kleine nieuwkomer met grote potentie: de 106. De Fransen leken er een sterk model mee op de markt gezet te hebben en dus riep de 106 een belangrijke vraag op: wat nu met de inmiddels dik acht jaar oude 205? De 106 was volgens Peugeot niet als een directe opvolger van de 205 bedoeld en toch was het op papier een auto die de 205 behoorlijk wat kaas van zijn brood zou kunnen eten. Precies 30 jaar geleden konden we met beide 'Peugjes' tegelijk op pad om eens te ontdekken of dat in de praktijk ook zo uitpakte.

De eerste indruk die de 106 naast de 205 maakte, was goed. Het was duidelijk aan de nieuwkomer af te zien dat er heel wat jaartjes verschil tussen zaten. Hoewel de 205 in 1991 nog altijd geen verkeerd ding was om te zien, oogde de 106 toch duidelijk een slag moderner. Als we de specificaties van de 106 XN en 205 Accent naast elkaar legden, sprak dat verder in het voordeel van de eerstgenoemde. De 106 was met dezelfde motor sneller op 100 km/h (12,3 s. tegen 13,4 s.), de sprint van 60 naar 100 km/h was zelfs in 4,6 seconden sneller achter de rug en ook het gemiddelde verbruik lag met 6,9 l op 100 km een stukje lager dan bij de 205 (7,8 l/100 km). Tenslotte boden ze zowat dezelfde bagageruimte: 215 om 216 liter. Dat alles voor nagenoeg dezelfde prijs: fl. 21.150 om fl. 21.940.

Eenmaal aan boord van de 106 begonnen er zich toch wat haarscheurtjes af te tekenen in die ogenschijnlijke voorsprong. Hoewel de vormgeving van het dashboard duidelijk moderner was dan dat van de 205, was het tegelijkertijd wel wat Spartaans. Hier liet de 106 toch duidelijk zien dat het een auto was die onderaan de markt opereerde. Ook al was het wat meer gedateerd, het dashboard van de 205 had net even iets meer 'body'. Dat gold ook voor de stoelen, die waren in de 205 comfortabeler dan in de 106.

Het voordeel verschoof verder richting de 205 toen we eenmaal met de twee op pad gingen. De 106 liet zich weliswaar sportiever door bochten sturen dan zijn oude broer, de 205 maakte dat weer helemaal goed met het hogere rijcomfort. Bovendien was het stiller in de 205 dan in de 106 en dat droeg verder bij aan de beleving dat je aan de 205 wat meer auto had. Het was wel duidelijk dat je met de 106 een hele fijne vriend voor de wat kortere ritjes voor de deur kon hebben. Hij was praktisch, zag er modern uit en kon je uitnodigen tot wat sportiever rijden als je daar zin in had. De 205 was een betere optie voor wie wat vaker ook lange stukken moest rijden. "De conclusie is simpel: nieuwe bezems vegen niet altijd schoner, tenminste, niet op alle vlakken. De 205 is heel duidelijk de meer volwassen, grotere en comfortabelere auto," stelden we. Voorlopig was-ie dus nog niet uitgespeeld.