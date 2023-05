Peugeot 106 (1992) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Het heeft de Peugeot 106 eigenlijk nooit aan populariteit geschort. Nieuw was het al een auto die heel wat mensen naar de showroom wist te lokken en op latere leeftijd wist de 106 als occasion ook nog aardig te overtuigen. Je kreeg voor betrekkelijk weinig geld immers een vrij probleemloze, voor zijn formaat opvallend ruime en ook nog leuk sturende auto. Als je een 1.4, was-ie ook nog ronduit vlot, om over de 1.6 nog maar te zwijgen. Richting het einde van zijn bestaan wist vooral de behoorlijk complete 106 Sport nog voor de nodige orders te zorgen. Het zijn ook niet geheel verrassend vooral de latere en lekker aangeklede 106-jes die ook in 2023 nog best aardig vertegenwoordigd zijn in het occasionaanbod. De 106 die we hier voor ons hebben, is van een totaal andere orde.

Dit is er namelijk eentje uit 1992, het tweede jaar van de 106 en dus echt een oudje. Volgens onze gegevens zijn er maar negen 106'en over in Nederland die met bouwjaar 1991 nóg ouder zijn. Daar komt nog eens bij dat het een bijzonder bescheiden 106 is. Dat begint al met zijn ietwat onopvallende grijze kleurtje, de zwarte bumpers en de eenvoudige wieldoppen. Het is een XN en dat was de instapuitvoering, iets dat je overigens in het interieur ook wel doorhebt. Weliswaar zorgt blauwgroene vloerbedekking nog voor wat kleur en zie je als je goed kijkt ook nog wat kleurtjes in de stoelbekleding, maar verder oogt het toch vooral grijs en kaal. In het instrumentarium is alleen het strikt noodzakelijke ondergebracht, centraal in het dashboard verwacht je ten onrechte ventilatieroostertjes, een afsluitbaar dashboardkastje is ook al niet van de partij en uiteraard bedien je de ramen handmatig. De zijspiegels zijn niet eens van binnenuit te verstellen. Nee, dit is echt een 106 die met een strak budget gekocht is destijds.

Toch kon het nog eenvoudiger, want dit is een 1.1, je had 'm ook nog met een 1.0, alleen dan gunde je jezelf wel heel weinig. Met deze 60 pk sterke 1.1 kom je in elk geval nog enigszins fatsoenlijk mee in het verkeer, geholpen door het lage gewicht van de 106. Het was in elk geval ook genoeg voor één van de vorige eigenaren om maar liefst 22 jaar met de 106 te doen. Waarschijnlijk was dat ook iemand die niet heel veel op pad was, want de teller van de 106 geeft pas 87.019 km aan. De vorige eigenaar, die 'm daarna reed, deed er onlangs na een halfjaar alweer afstand van. Ons gevoel zegt dat deze 106 beter verdient. Wordt dit jouw 'mirakels maatje'?