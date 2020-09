Perez verlaat Racing Point, toekomstig F1-team Aston Martin

Als een redelijke donderslag bij heldere hemel maakte Sergio Perez woensdagavond bekend volgend jaar niet meer in actie te komen voor het huidige Racing Point. De Mexicaan zit al zeven jaar bij het Formule 1-team, dat voorheen opereerde onder de naam Force India. Wat zijn vertrek extra bijzonder maakt, is dat Perez zelf nota bene financieel meehielp aan het overeind houden van het team. Toen miljardair Lawrence Stroll in 2018 de boel overnam, was Perez daar nauw bij betrokken.

Er lijkt echter geen plaats voor hem te zijn bij het team wanneer het in 2021 verdergaat als Aston Martin. Stroll, bestuursvoorzitter bij het merk, heeft zijn eigen zoon Lance in het team zitten als coureur en lijkt dus een andere rijder naast hem te willen zetten. Perez geeft immers aan nog geen uitzicht op iets anders te hebben en suggereert dat zijn vertrek niet bepaald zijn eigen idee was.

Hoewel Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer deze week aan heeft gegeven dat Sebastian Vettel 'nooit in beeld is geweest', geldt Vettel nog altijd als de meest logische opvolger van Perez. De viervoudig wereldkampioen zit immers na zijn vertrek bij Ferrari na dit seizoen nog zonder stoeltje en Aston Martin wordt gezien als de meest interessante overgebleven optie. Ook de Duitser Nico Hülkenberg, die voor het team reed toen het nog Force India was, wordt genoemd als kandidaat voor 2021. Hij viel dit jaar ook al in voor Perez, toen de Mexicaan corona bleek te hebben. Hülkenberg maakte direct indruk bij zijn plotselinge rentree in de Formule 1.

Perez op zijn beurt is met zijn Mexicaanse sponsormiljoenen kandidaat voor een stoeltje bij Haas of Alfa Romeo.