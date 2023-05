Pérez hoopt Verstappen nog te verslaan

Waar Sergio Pérez vorig jaar nog aan het langste eind trok in Monaco en eerder dit jaar twee keer zegevierde op een stratencircuit, was de 'King of the Streets' afgelopen weekend even ver te zoeken. In de kwalificatie zette hij in Q1 al zijn RB19 tegen de muur en vervolgens zat er in de race niets meer in dan wat rondrijden in de achterhoede. Het eindresultaat van het weekend: teamgenoot Max Verstappen is 25 punten op hem uitgelopen en inmiddels zit Fernando Alonso hem met slechts 12 punten achterstand aardig op de hielen in het kampioenschap.

Een duidelijk teleurgestelde Pérez verscheen na de race in Monaco voor de verzamelde pers, alwaar hij de hand in eigen boezem stak. "Ik weet dat mijn fout in de kwalificatie erg duur was en dat kost nu 25 punten, dus ik ben heel teleurgesteld," aldus de Mexicaan, die duidelijk mikte op zijn tweede zege in Monaco. Over zijn kansen om teamgenoot Max Verstappen nog naar de kroon te steken in het kampioenschap, blijft hij voorzichtig optimistisch, zij het ook met een dosis realisme: "Ik heb nog steeds wat hoop, al weet ik dat ik zo'n fout niet meer kan veroorloven in het kampioenschap. Ik hoop dat ik in Barcelona weer terug ben op mijn normale niveau."