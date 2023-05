Vorig zijn er er in ons land 176.887 auto's afgemeld voor demontage. Een enorm veld auto's natuurlijk, maar het waren er wel aanzienlijk minder dan een jaar eerder. In 2021 werden in Nederland nog 220.926 auto's afgemeld voor demontage. Dat blijkt uit cijfers van Auto Recycling Nederland (ARN). Aan het historisch lage aantal voor demontage afgemelde auto's liggen volgens ARN vooral door twee zaken ten grondslag. Door tegenvallende verkopen van nieuwe auto's bleven Nederlanders langer rijden in hun oude auto. Daarnaast speelt mee dat de export van oudere auto's aanzienlijk is toegenomen, met name auto's van 16 tot 25 jaar oud. Daarbij geldt dat auto's over het algemeen langer meegaan tot nu. De gemiddelde leeftijd waarop een auto 'wordt afgedankt', neemt elke drie jaar met één jaar toe.

Volgens ARN lag wat het de recyclingprestatie in 2022 net als een jaar eerder op maar liefst 98,7 procent. Slechts 1,3 procent van een auto wordt volgens ARN niet gerecycled. Hoeveel dat precies is? Volgens ARN is die 1,3 procent aan niet herbruikbaar materiaal vergelijkbaar met de inhoud van een boodschappentas. Nederland scoort daarmee behoorlijk goed. Europa dicteert dat minimaal 95 procent van sloopauto's gerecycled dient te worden.

Door het toenemend aantal hybride, plug-in hybride en elektrische auto's is er maar liefst 113.282 kilo aan lithium-ionbatterijen gerecycled (76 procent). De resterende 24 procent wordt ingezet voor wat ARN 'second use-toepassingen' noemt. Dat deel van de batterijen krijgt dus een tweede leven. Volgens ARN moet nieuwe techniek het mogelijk maken om tot 95 procent van de autobatterijen te kunnen recyclen.