Patentplaten Volkswagen Tayron Coupé opgedoken

In oktober 2018 stelde Volkswagen de Tayron aan de Chinese autopers voor, een zoveelste speciaal voor dat land bestemde SUV die je dus zeer waarschijnlijk níet in Europa tegen gaat komen. De auto wordt gebouwd door de joint-venture FAW-Volkswagen, het tweede grote samenwerkingsverband dat Volkswagen in China heeft. Het is deze joint-venture die zijn Tayron-gamma spoedig uitbreidt met een tegenwoordig bijna verplichte SUV-Coupé-variant. In april dit jaar gaf Volkswagen in Sjanghai met de SUV Coupé Concept al een voorproefje van deze nieuwe hoogpotige.

Op deze afbeeldingen, opgedoken uit de digitale database van een Chinees patentbureau, geeft de Tayron 'Coupé' het ontwerp van zijn koetswerk al prijs. De reguliere Tayron (foto 5 t/m 7) is 4,59 meter lang en volgens de summiere beschikbare informatie is deze 'Coupé' - jawel - enkele millimeters korter. Dat verschil wordt ongetwijfeld veroorzaakt door het iets afwijkende bumperwerk op deze nieuwe variant. Met zijn hoogte van 1,64 meter is de Tayron 'Coupé' zo'n 2,5 centimeter lager. De wielbasis is met 2,73 identiek aan die van de reguliere Tayron. Even voor de plaatsing: zetten we een Tayron naast een Tiguan Allspace, dan is de Chinese hoogpotige een ruime 10 centimeter korter dan die hier wél bekende SUV. Hoewel de Tayron zoals gezegd kleiner is dan de Tiguan Allspace, wordt hij wel boven dat model gepositioneerd als een sportiever alternatief. Het ontwerp van de auto lijkt een combinatie te zijn van T-Roc en Touareg. De T-Roc is overigens de enige andere cross-over die FAW-Volkswagen bouwt. De Tiguan L (Allspace), de Tiguan, Tharu en Freemont worden door SAIC-Volkswagen gebouwd.

De op deze foto's in R-Line-trim uitgevoerde Tayron 'Coupé' beschikt opvallend genoeg niet over één, maar twee achterspoilers. Niet alleen vinden we - net als bij de Tayron - een spoiler boven de achterruit, maar ook onderaan de achterruit is een stuk kunststof geplaatst.