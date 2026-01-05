Pas op: code oranje in zeven provincies om gladheid

Het KNMI gaf eerder al de weerswaarschuwing code oranje af voor de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Code oranje geldt nu ook in de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland en Groningen. De waarschuwing is afgegeven omdat het mogelijk weer flink kan gaan sneeuwen. Bovendien kan het - ondanks dat er gestrooid wordt - glad zijn op de weg. Niet alleen door de sneeuw, maar ook door bevriezing van natte wegdelen. Mogelijk kan code oranje later in de ochtend ook voor andere provincies gaan gelden.

Sinds zondagavond 19:00 hebben strooiwagens van Rijkswaterstaat al meer dan 4 miljoen kilo zout gestrooid. Wie de weg op gaat, doet er goed aan de snelheid waar mogelijk te verminderen en afstand tot de voorligger te houden. Van rijbaan wisselen? Doe dat dan zo geleidelijk mogelijk.