Gaat het hard met de registraties van nieuwe elektrische auto's in Europa? Niet echt. Het aandeel dat elektrische auto's in de Europese registraties hebben is in het eerste halfjaar toegenomen, maar nog altijd heeft ruim 85 procent van alle nieuwe auto's in de EU een verbrandingsmotor.

Uit cijfers van branchevereniging European Automobile Manufacturers Association (ACEA) blijkt dat er in het eerste halfjaar van 2025 in de Europese Unie 1,9 procent minder nieuwe auto's zijn geregistreerd dan in dezelfde periode van 2024. In totaal gaat het nog altijd om een onvoorstelbare hoeveelheid auto's: 5.576.568 stuks om precies te zijn.

Van die bijna 5,6 miljoen nieuwe personenauto's had ruim een derde een hybride of mild-hybride aandrijflijn (34,8 procent). De verschuiving van een traditionele benzinemotor naar een exemplaar met elektrische ondersteuning (zonder stekker) is al een tijd gaande. In 2022 was nog slechts 22,6 procent van de in de EU verkochte nieuwe auto's een (mild-) hybride. Het aandeel dat plug-in hybrides het afgelopen halfjaar in de registraties hadden, ligt met 8,4 procent echter één procentpunt lager dan in 2022. Ook interessant: voor het eerst hebben minder dan één op de tien van alle in Europa geregistreerde nieuwe personenauto's een dieselmotor. De afname van de populariteit van dieselauto's is ook al jaren gaande.

En hoe zit het met elektrische auto's? Daar gaan we. Van alle nieuwe personenauto's die in het eerste halfjaar in de EU op kenteken zijn gezet, was 15,6 procent een volledig elektrische. Dat betekent dat bijna één op de zes van alle nieuwe auto's een EV was. In heel 2024 lag dat aandeel nog op 13,6 procent, een jaar eerder op 14,6 procent en in 2022 nog op 12,1 procent. Het aandeel van EV's in de registraties is van 2022-2025 met 3,5 procentpunt toegenomen. Nog altijd heeft zo'n 85 procent van alle geregistreerde nieuwe personenauto's in de EU gewoon een verbrandingsmotor.