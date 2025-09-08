Parkeerautomaten verdwijnen: 'Ouderen komen buitenspel te staan'
Verplichte aanpassing
Door de populariteit van digitale parkeerapps halen tientallen gemeenten parkeerautomaten weg. Ouderenorganisatie Senioren Brabant-Zeeland slaat alarm en waarschuwt dat kwetsbare groepen in de knel komen.
Het aantal parkeerautomaten daalt snel in veel gemeenten, blijkt uit een inventarisatie van AD.nl. In Oss schrapte de gemeente een derde van de 97 apparaten en in Roosendaal wordt zelfs bijna de helft van de 73 automaten verwijderd. Breda en Eindhoven haalden eveneens automaten weg. Op Texel worden defecte automaten niet langer gerepareerd. Van de 44 apparaten blijft in elk dorp nog maar eentje staan. Toeristen worden via borden naar de digitale betaalmogelijkheden verwezen. Ook Utrecht, Amsterdam en Amstelveen hebben honderden automaten weggehaald of zijn daar nog mee bezig. In Leiden wil de gemeente ook het aantal apparaten fors terugbrengen. De gemeente wijst op de groeiende populariteit van parkeerapps en hoopt te besparen op beheer en onderhoud. Verder speelt mee dat veel steden autoluw willen worden en parkeerplaatsen daarom verwijderen.
Vooral de oudste groep senioren heeft moeite met de omslag, stelt Senioren Brabant-Zeeland, met 120.000 leden de grootste ouderenbond van Nederland. "De meeste ouderen die auto rijden, kunnen heus wel met een parkeerapp overweg", legt voorzitter Bisschops uit. "Maar onze leden zijn gemiddeld 77 jaar oud en lang niet altijd meer zo flexibel." Hij wijst op de veelheid aan apps, die allemaal verschillende voorwaarden en tarieven kennen. "Ook kun je er niet in alle gemeenten overal mee terecht en dat maakt het best ingewikkeld voor ouderen", aldus Bisschops.