Overzicht: het aanbod van BMW, Mercedes en Audi

Anders dan je misschien zou verwachten, zijn het niet de volumemerken die het meest uitgebreide aanbod hebben. Die eer gaat al jaren naar de Duitse premiummerken BMW, Mercedes-Benz en Audi. In een poging wat orde in de chaos te scheppen, komen we opnieuw met een overzicht van alle modellen van deze autobouwers.

Zo’n overzicht maakten we al eerder in 2016, toen Mercedes het merk bleek met de meeste modellen (of modelvarianten) in z’n gamma. De aanleiding voor dit nieuwe lijstje is opnieuw Mercedes, dat eerder vandaag te kennen gaf dat de SL de plek van de AMG GT Roadster in gaat nemen. Het merk wil wat inkrimpen, maar blijft vooralsnog koning diversiteit als het gaat om het auto-aanbod.

De onderstaande lijst verdient wel een toelichting, want het is niet altijd mogelijk om consequent te zijn. Zo hebben we getracht waar mogelijk carrosserievarianten op één hoop te vegen om het overzicht te bewaren, maar is op verschillende plekken toch gekozen voor het los benoemen van bepaalde versies. Dit is gedaan omdat ook de regelbreedte beperkt is en omdat dit soms juist helpt om het overzicht te bewaren. De All Terrain- en Allroad-variaties van Mercedes en Audi noemen we bijvoorbeeld apart, waarmee extra duidelijk wordt dat BMW zo’n opgehoogd model niet heeft.

Ook zijn er modellen die overlappen en dus eigenlijk meerdere concurrenten hebben. Het meest passende voorbeeld is zonder twijfel de Mercedes-AMG GT 4-Door. Die auto overlapt flink met de eigen CLS en is net als die auto feitelijk een concurrent van de BMW 8-serie Gran Coupé en Audi A7, maar dan van de dikkere varianten. Buiten de op zichzelf staande modellen van Mercedes-AMG worden de modellen van de sportlabels M, AMG en RS hier nergens apart benoemd.

Nu het toch over die 8-serie gaat: BMW positioneert de opvolger van de 6-serie met de nieuwe naam boven de 7-serie, maar omwille van de concurrentie draaien we die volgorde om. Mini noemen we hier en daar tussen haakjes, omdat BMW als enige een submerk heeft dat de onderkant van de markt bedient.

Ook is het belangrijk om op te merken dat carrosserievarianten in sommige gevallen een andere naam krijgen. Waar BMW de X4 losweekt van de X3 en de X6 van de X5, voegt Mercedes simpelweg ‘Coupé’ toe aan de namen GLC en GLE.

De gemaakte keuzes lijken dus soms wat arbitrair, maar ga er vanuit dat er in ieder geval een verhaal achter zit. Een overzicht waarin iedereen zich kan vinden, lijkt in dit geval niet mogelijk.

BMW Mercedes-Benz Audi (Mini) - A1 1-serie/- A-klasse/A-klasse Limousine A3/A3 Limousine 2-serie Gran Coupé/- CLA/CLA Shooting Brake -/- 2-serie Coupé/Cabrio -/- -/A3 Cabriolet 2-serie Active Tourer/Gran Tourer B-klasse/- -/- 3-serie/3-serie Touring C-klasse/C-klasse Estate A4/A4 Avant - - A4 Allroad Quattro 4-serie Coupé/Cabrio C-klasse Coupé/Cabriolet A5 Coupé/Cabriolet 4-serie Gran Coupé - A5 Sportback 5-serie/5-serie Touring E-klasse/E-klasse Estate A6/A6 Avant - E-klasse All Terrain A6 Allroad Quattro -/- E-klasse Coupé/Cabriolet -/- 6-serie Gran Turismo - - 8-serie Coupé/Cabrio -/- -/- 8-serie Gran Coupé CLS A7 (M8 GC) AMG GT 4-Door (RS7) 7-serie/- S-klasse/Maybach A8/- -/- V-klasse/EQV -/- (Mini Countryman) - Q2 X1 GLA Q3 X2 - Q3 Sportback - GLB - X3 GLC Q5 X4 GLC Coupé Q5 Sportback X5 GLE Q7 X6 GLE Coupé Q8 X7/- GLS/Maybach -/- - G-klasse - Z4 - TT i3 - - iX3/- EQC/- E-tron/Sportback i4 - - iX - - - - E-tron GT -/- AMG GT/AMG GT Roadster R8/R8 Spyder

Opmerkelijke verschillen

Het schema toont een aantal opvallende zaken. Als het gaat om compacte sedans heeft Mercedes de A-klasse sedan én de CLA, waar Audi met de A3 juist op laatstgenoemde mikt en BMW met de 2-serie de meer coupé-achtige CLA op de korrel neemt. BMW is weer de enige met een zevenzits midi-MPV, maar Mercedes voert als eigenwijs alternatief de eveneens van drie zitrijen voorziene GLB-SUV aan. Die vindt bij de concurrentie vooralsnog geen weerwoord, al hebben BMW en Audi in tegenstelling tot Mercedes wel sportieve compacte SUV’s in het gamma. Een GLA Coupé is er vooralsnog niet, een X2 en Q3 Sportback kennen we al wel.

Toch is overduidelijk dat Mercedes nog steeds heel ver gaat in het vullen van niches. De extra lange S-klasse Maybach blijft alleen staan, net als de GLS Maybach. Ook is Mercedes als enige actief op de bedrijfsautomarkt, waar het de enorm ruime personenbussen V-klasse en EQV aan te danken heeft. Ook de iconische G-klasse blijft een uniek aanbod. Ook opvallend: BMW wordt over het algemeen aangeduid als het sportiefste merk van deze drie, maar is tegelijkertijd het enige merk uit dit overzicht dat geen échte sportauto in het gamma heeft.