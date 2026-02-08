De extreem snelle acceleratie van elektrische auto’s wordt vaak aangehaald als mogelijke oorzaak van wagenziekte. Maar het komt allemaal neer op een overlevingsmechanisme uit het verleden, zo blijkt uit onderzoek.

Elektrische auto’s zijn beter voor het terugdringen van lokale uitstoot, maar de ‘nieuwe’ technologie heeft ook een onverwacht probleem met zich meegebracht. Veel bestuurders en passagiers worden wagenziek tijdens het rijden in een elektrische auto, vooral mensen die er nog niet eerder in hebben gereden.

Verschillende onderzoeken hebben dit probleem al aan het licht gebracht. Illustrated Science legt uit waarom juist elektrische auto’s ons sneller wagenziek kunnen maken. Het blijkt dat vooral de soepele en stille rit van een elektrische auto bijdraagt aan wagenziekte. De hersenen raken daardoor in de war.

De evenwichtsorganen en het gezichtsvermogen geven het lichaam het signaal dat het beweegt. Maar de hersenen horen niet de geluiden en voelen niet de trillingen waaraan ze gewend zijn bij een auto met een verbrandingsmotor, zoals motorgeluid en vibraties. Hierdoor voelt het lichaam zich gedesoriënteerd en kan plotseling wagenziekte optreden.

Wagenziekte treedt vaak op bij mensen die niet gewend zijn aan elektrische auto’s.

De toegenomen wagenziekte kan te maken hebben met het feit dat we niet gewend zijn om op deze manier te reizen. Datzelfde geldt voor een rit in een zelfrijdende auto.

Zowel bestuurders als passagiers missen het vermogen om goed waar te nemen en te begrijpen hoe het voertuig beweegt, omdat het brein afhankelijk is van eerdere ervaringen met andere soorten auto’s, aldus onderzoeker William Emond tegenover The Guardian.