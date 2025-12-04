Frank is deze week te gast in de podcast en praat ons bij over zijn Rolls Royce. Maar hij blikt ook terug op de slechtste auto die hij ooit testte: de JMC Landwind. Daarnaast was hij tegelijk met Roy in Portugal, waar beide mannen eens reden met een nieuwe hatchback in plaats van een crossover. En dat was een verademing. Verder kijkt Roy naar de nieuwe politieke plannen en heeft Frank mijmeringen over toen Jeep nog Jeep was.

In deze aflevering aandacht voor de nieuwe belastingplannen voor de auto, want er was de afgelopen week veel besloten. Zo ging de bijtelling voor EV's volgend jaar tóch niet naar 22 procent, waardoor alle planningen van leaserijders weer in de prullenbak kunnen. De prijs hiervoor wordt betaald door zakelijke youngtimerrijders, want de leeftijdsgrens voor deze categorie gaat naar 25 jaar. En oh ja kilomterheffing staat weer op de agenda bij de vormerende partijen. Leuk bedacht, maar dat blijft niet zonder gevolgen. Er zijn gelukkig ook gewoon wat leuke autotesten, want Roy en Frank reden met de nieuwe Renault Clio en de nieuwe Peugeot 308. De Clio is alle op vlakken meer volwassen geworden in zijn rijgedrag, waarmee hij wellicht wat verstokte Mégane-rijders binnen kan halen die tot op heden waren aangewezen op een EV of een SUV van Renault. De Clio is ook stiller geworden wat hem nog meer geschikt maakt als eerste auto. De Peugeot e-308 is op zijn beurt met de facelift flink in prijs verlaagd, in elk geval de stekkerversies. Frank heeft daarbij uiteraard genoeg te vertellen over zijn Rolls Royce, waarvan hij geen spijt heeft, maar....

Luisteren kan uiteraard hierboven, maar je vindt ons ook via Apple Podcast, Spotify, TuneIN, en Pocket Cast. Zoek op AutoWeek of De Uitlaat en abonneer je als je geen aflevering wilt missen. Iedere twee weken is er een nieuwe aflevering! Hier vind je ook alle afleveringen terug.

Reageer op de podcast

Laat in de comments weten wat je ervan vindt of dat je bepaalde suggesties hebt waarover we het een keer moeten hebben. Vragen of input via X kan via #AWUitlaat, mailen kan ook naar uitlaat@autoweek.nl . Veel luisterplezier!