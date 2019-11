Overdadig: Audi RS Q8

De SQ8 is met zijn 435 pk sterke biturbo V8 TDI een beul van een SUV, maar wel eentje die nu zijn meerdere moet erkennen in de RS Q8. Het is overigens voor het eerst dat Audi een groot Q-model van een RS-versie voorziet. De Q7 heeft het altijd zonder moeten doen en dat zal ook zo blijven. Omdat de Q8 al als een sportief alternatief voor de Q7 in de markt is gezet, wordt die Q8 wél van een RS-versie voorzien.

In tegenstelling tot de SQ8 krijgt de RS Q8 geen diesel-, maar een benzinemotor onder de kap. In de neus ligt dan ook de 600 pk en 800 Nm sterke 4.0 V8 met twee turbo's én mild-hybridtechniek die Audi onlangs reeds in de nieuwe RS6 Avant en RS7 Sportback lepelde. Schakelen gaat met een achttraps Tiptronic-automaat. Met die bonk primitieve oerkracht lanceert de RS Q8 zich in 3,8 tellen naar 100 km/h, een seconde sneller dan de SQ8. Wie 13,7 tellen wacht, heeft de digitale snelheidsmeter op 200 km/h staan. De topsnelheid is begrensd op 250 km/h, maar wie extra diep in de buidel tast en extra geld neertelt voor het Dynamic Package, kan in zijn kolos doordenderen tot een snelheid van 305 km/h. In beginsel gaat 60 procent van het vermogen naar de achteras, al kan dit percentage afhankelijk van de omstandigheden oplopen tot 85 procent. Andersom is de RS Q8 in staat tot 70 procent van het vermogen naar de vooras te dirigeren.

Het mild-hybrid deel van de aandrijflijn behelst dat de RS Q8 dankzij een starter-generator tussen een snelheid van 55 en 160 km/h tot 40 seconden kan 'zeilen' met een uitgeschakelde motor. Daarnaast werkt het start-stop systeem sneller dan voorheen. Zo is de RS Q8 in staat zijn motor uit te schakelen als de snelheid tijdens het uitrollen onder de 22 km/h zakt. De achtcilinder wordt weer tot leven gewekt als de auto voor jou begint te rijden. Ook met je voet nog op de rem. Handig. Volgens Audi levert het mild-hybrid systeem een brandstofbesparing op tot wel 0,8 l/100 km. Net als vierwielsturing is adaptieve luchtvering standaard, de rijhoogte is er tot 9 centimeter mee aan te passen.

Het mag geen verrassing heten dat Audi de RS Q8 volhangt met RS-elementen. Dat betekent dat ook de RS Q8 een grille krijgt waarin de horizontale lamellen hebben plaats gemaakt voor een zwarte honingraatgrille. In het nieuwe bumperwerk zijn forse openingen aangebracht die al dan niet daadwerkelijk open zijn. Onder de RS Q8 liggen 22 inch lichtmetalen wielen, forse exemplaren dus. Maar het kan groter: optioneel levert Audi 23 inch sloffen. Onderaan de achterzijde monteert Audi uiteraard de RS-kenmerkende ovale stortkokers waar het uitlaatsysteem in uitmondt. Wie het optionele sportuitlaatsysteem bestelt, krijgt hier zwarte eindstukken. Opvallend detail: aan weerszijden van de kont brengt Audi twee verticale sleuven aan, exemplaren die op openingen lijken, maar toch echt 'doodlopen' in een strook zwarte kunststof. De koets van RS Q8 is in tegenstelling tot die van bijvoorbeeld de RS6 Avant níet structureel verbreed, al maken kunststof strips op de wielkasten de auto wel één centimeter breder. Het op deze foto's zichtbare koolstofvezel is net als de in matzwart uitgevoerde Audi-logo's overigens optioneel. Ook optioneel: keramische remmen.

Ook het interieur is volgehangen met RS-elementen. De RS Q8 profiteert van sportstoelen die met een combinatie van nappaleer en alcantara zijn bedekt en de werkplek wordt verder afgewerkt met RS-logo's en stiksels. Ook hier de RS-mode knop op het stuur waarmee je de - naast de reguliere rijmodi - RS1- en RS2-modi kunt instellen. In deze standen kun je zélf een 'profiel' aanmaken, door instellingen van onder meer de stuurinrichting, het onderstel en de aandrijflijn op te slaan.

Met zijn 600 pk sterke aandrijflijn blijft de Lamborghini Urus (650 pk) buiten bereik van de RS Q8. Wel nestelt de nieuwe spierbundel zich in het segment van auto's als de BMW X6 M, Mercedes-AMG GLE 63 en Land Rover Range Rover Sport SVR. Een Nederlandse prijs van deze buitenissige RS Q8 is er nog niet. Wél weten we dat de auto begin 2020 bij de dealers staat.