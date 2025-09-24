Overal hulp: Torsus Terrastorm is off-road-ambulance

Kan het voor jou niet extreem genoeg en ga je het liefst op een Segway de K2 op of met een fatbike door de Darien Gap? Dan is het goed om te weten dat de Torsus Terrastorm er nu ook als ambulance is.

Het Slowaakse Torsus is op deze site al eerder voorbijgekomen en specialiseert zich in alles wat praktisch is én offroad kan. Zo zagen we al eerder een schoolbus voor kinderen die diep in de jungle naar school gaan en bestaat de reguliere Torsus Terrastorm al langer. De Terrastorm is een offroad-versie van de Volkswagen Crafter of MAN TGE (twee namen voor hetzelfde beestje). Volkswagens eigen 4Motion-systeem krijgt hulp van een met 40 mm verhoogd onderstel, enorme terreinbanden, een bullbar en extra verlichting.

Diezelfde Torsus Terrastorm is er nu ook als ambulance, en dat is het (toegegeven: dunne) nieuws van vandaag. Dat is eigenlijk ‘gewoon’ een Terrastorm, maar dan met een ambulance-interieur in plaats van tot 21 reguliere zitplaatsen. Torsus maakt de Terrastorm beschikbaar als ambulance van het type A, type B of type C, wat respectievelijk voor minder urgentie, veel urgentie of ‘intensieve zorg’ staat. Het idee van alle drie is uiteraard hetzelfde: dit is de ambulance voor plekken waar een reguliere ambulance niet kan komen. De Terrastorm is beschikbaar vanaf 130.000 euro en dat valt ons eigenlijk nog wel mee.