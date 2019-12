Over de grens: Toyota Yaris

Zo nu en dan gluurt AutoWeek over de Nederlandse en vaak zelfs Europese landsgrenzen om een obscuur model te belichten. Ditmaal kijken we naar een veel gebruikelijker model dat straks ook gewoon in Nederland te koop is: de nieuwe Toyota Yaris, maar niet de onze.

Terwijl we nog na zitten te puffen van de eerste rij-indruk met de heftige GR Yaris, lanceert Toyota in thuisland Japan de voor die markt bestemde serie van de nieuwe, vierde generatie Yaris. Het eerste dat opvalt, is de naam van het model. Eerdere generaties van de auto die wij als Yaris kenden, gingen in onder meer Japan als Vitz door het leven. Ook daar heet het model nu dus simpelweg Yaris.

Meer interessante Yaris-details hebben betrekking op de techniek van de hatchback. De in Japan te bouwen Yaris, die ook daar alleen nog als vijfdeurs beschikbaar komt, staat in de basis dan wel op dezelfde variant van het TNGA-platform (GA-B) als de in Frankrijk te produceren Europese versie, maar is in feite een iets andere auto. Zo is de wielbasis van de Japanse versie 1 centimeter korter en is de koets 5 centimeter smaller en enkele centimeters hoger. De wagenlengte is met 3,94 meter echter wél gelijk.

Ook interessant: de aandrijflijnen. De Yaris krijgt in Japan net als bij ons in ieder geval een hybride aandrijflijn die uit een nieuwe 1.5 driecilinder bestaat. De 1.5, een afgeleide van de 2.0 en 2.5 die Toyota in andere hybridemodellen monteert, is gekoppeld aan een 80 pk sterke elektromotor, een unit die zijn levenslust trekt uit een nieuw lithium-ion-accupakket. Volgens Toyota is deze aandrijflijn 30 procent zuiniger dan die van de uitgaande Yaris Hybrid.

Toyota maakte al melding van de komst van een 1.0 én een 1.5 zonder elektrohulp naar 'bepaalde Europese markten.' Welke landen dit zijn, wordt later duidelijk. Wél geeft de Japanse afdeling van Toyota al gegevens vrij van die twee driecilinders. Zo heeft de 1.0 een cilinderinhoud van 996 cc en levert die driepitter 96 pk en 92 Nm koppel. De non-hybrid 1.5 levert 120 pk en 145 Nm koppel en de 1.5 van de Yaris Hybrid is in Japan 91 pk en 120 Nm sterk terwijl de elektromotor in Japan 80 pk en 141 Nm opwekt. Hoewel bovenstaande cijfers niet per definitie hoeven te stroken met de specificaties van de voor Europa bestemde aandrijflijnen, zullen de gegevens er niet sterk van af gaan wijken. Dat zal later blijken. In Japan is de 1.0 altijd gekoppeld aan een Super-CVT-i-automaat, terwijl de 1.5 ook met zowel een CVT (Direct Shift) als met een handgeschakelde transmissie leverbaar is. De 1.5 met CVT is ook te krijgen met vierwielaandrijving. De Yaris Hybrid beschikt er niet over vierwielaandrijving, maar over e-Four-techniek, zeer waarschijnlijk een vorm van elektrische vierwielaandrijving waarbij de achteras net als bij de in de Verenigde Staten geleverde Prius AWD-e bij een snelheid van zo'n 10 tot 70 km/h bijspringt indien dat nodig wordt geacht. Ook hier geldt: het is niet zeker of dat systeem ook van toepassing is op de Europese Yaris Hybrid, maar het is niet ondenkbaar.

Toyota zet in Japan een Yaris-uitvoering op de bestellijst die speciaal gericht is op vervoer van mensen die slecht ter been zijn. Deze variant beschikt onder meer over een systeem dat een tot 35 kilo wegende ingeklapte rolstoel in de bagageruimte van de Yaris plaatst. Deze variant is daarnaast uitgerust van een óf twee draaibare voorstoelen die de instap vergemakkelijken. Gelijktijdig laat Toyota Racing Development zien wat voor spoilers en lipjes het voor de nieuwe Yaris heeft bedacht. Zo kunnen we nog voor de definitieve onthulling van de GR Yaris naar een heftig aangekleed exemplaar kijken.