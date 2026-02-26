Niets veroudert zo snel als het infotainmentsysteem van auto's. Dat snapt Bentley ook en daarom brengt het nu nieuwe systemen uit voor oude modellen.

Oké, vooropgesteld: de term 'oud' is misschien in de ogen van sommige lezers niet helemaal terecht als we het hebben over Bentleys van na 2012. Toch gaat het dan over auto's van 14 jaar oud en op infotainmentgebied is dat natuurlijk al haast prehistorisch. Specifiek hebben we het hier over de Bentleys Continental GT en GT Convertible van modeljaren 2012 tot 2017 en de Bentley Flying Spur van 2014 tot 2019. Voor die auto's heeft Bentley nieuwe systemen ontwikkeld.

Het mooie is: de nieuwe HD-touchscreens integreren naadloos in de dashboards van de auto's. Alle oorspronkelijke functies en de bediening via het stuurwiel blijven behouden. Misschien wel de meest welkome upgrade die het biedt, is dat het overweg kan met Android Auto en Apple Carplay. Ook is er een modern geïntegreerd navigatiesysteem aanwezig, net als Bluetooth-connectiviteit en DAB+-radio. De prijs is op aanvraag.