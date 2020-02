Oude auto's drukken nieuwe verkoop flink in Spanje

Hier in Nederland zat de verkoop van nieuwe auto's ook vorig jaar weer in een stijgende lijn, maar in Spanje gaat het er compleet anders aan toe. Daar zakte het opnieuw flink in. Ondertussen kiezen de Spanjaarden juist veel vaker voor oude auto's.

De aanwas van nieuwe auto's op de Spaanse wegen krimpt behoorlijk. In 2019 werden er bijna 5 procent minder nieuwe auto's verkocht aan particulieren dan een jaar eerder. Daarmee zet een trend voort in Spanje en ook in de eerste maand van dit jaar viel het weer flink tegen. Volgens de ANFAC (de lokale autofabrikanten-associatie) moeten de merken zich zorgen maken, omdat men in Spanje 'een flinke voorkeur heeft gekregen voor gebruikte auto's'. Sterker zelfs; de verkoop van auto's van 20 jaar of ouder steeg vorig jaar met maar liefst 17 procent ten opzichte van 2018.

Uiteraard zal het kostenplaatje een belangrijke rol spelen bij de voorkeur voor oudere auto's. Spanje werd onder andere flink geraakt in de meest recente economische crisis en dus speelt mogelijk mee dat men er gemiddeld nou eenmaal minder te besteden heeft. Over het algemeen worden nieuwe auto's nou ook niet bepaald betaalbaarder.

Het merk dat ondanks deze trend toch nog goede zaken deed in Spanje, was het 'eigen' Seat. Dat staat nog steeds fier op nummer 1 in de verkoopcijfers. Er gingen krap 112.000 nieuwe Seats naar hun eerste eigenaar in 2019, 4,8 procent meer dan een jaar eerder. De nummers twee, drie en vier (Peugeot, Volkswagen en Renault) zagen ieder hun verkoopaantallen wél zakken in 2019.