Chrysler is nog maar een schim van wat het ooit is geweest. Het verkoopt maar één model en dat is ook nog eens een hoogbejaarde: de Pacifica. Van volledige vervanging wil Chrysler niets weten, want de Pacifica krijgt gewoon weer een facelift.

Lancia is niet het enige merk van Stellantis dat maar één model verkoopt. Hoewel Chrysler in thuisland de Verenigde Staten twee modellen op het menu heeft, verkoopt het er feitelijk maar één. Chrysler heeft twee auto's in het gamma: de Pacifica en de Voyager. De Voyager is de pre-faceliftversie van de Pacifica die enkel in eenvoudigere uitvoeringen bestaat en die vooral gericht is op lease-, verhuur- en taxibedrijven. De Chrysler Pacifica werd in 2016 gepresenteerd als opvolger van de Town & Country, ging in 2021 grondig onder het mes en wordt nu wéér op de snijtafel gelegd. Van volledig vernieuwen wil Chrysler schijnbaar niets weten.

De voor de tweede keer gefacelifte Chrysler Pacifica krijgt een volledig nieuwe voorzijde. De ronde vormen maken daarbij plaats voor hoekige. We zien scherp gevormde, haakse koplampen die met elkaar zijn verbonden middels een over de breedte van het front lopende balk, met daarin ledverlichting. In die deels verlichte strip nemen we het verlichte en nieuwe Chrysler-logo waar dat op de snuit van deze Halycon Concept debuteerde. Het nieuwe bumperwerk wordt gevuld met twee koelopeningen, waarvan de onderste aanzienlijk groter is dan de bovenste en bovendien van chroomkleurige ornamenten is voorzien. Het is flauw om direct naar een ander merk te wijzen, maar we kunnen ons niet onttrekken aan de Kia-uitstraling die de vernieuwde Chrysler Pacifica heeft. In welke mate de achterzijde van de MPV is herzien, weten we nog niet.