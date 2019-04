Orderboeken elektrische Mini geopend

De Nederlandse importeur verwacht over elf maanden de eerste volledig elektrische Mini’s in de showrooms. Geïnteresseerden kunnen vanaf vandaag een klein stukje Mini Electric kopen, want de voorverkoop is van start gegaan.

Mini opent vandaag voor geïnteresseerden een plek waar zij een reservering kunnen plaatsen. Om ervoor te zorgen dat zij als één van de eersten de sleutels van een Mini Electric krijgen, vraagt Mini een aanbetaling van € 1.250. Als overbrugging voor het moment van de pre-order tot de levering van de Mini Electric biedt Mini voor vijftig particulieren een reguliere driedeurs aan in ‘Midnight Black’. Honderd zakelijke klanten kunnen nu een order plaatsen en krijgen tot de levering van hun Mini Electric tijdelijk een vijfdeurs Mini aangeboden. De actieradius van de gestekkerde Mini is nog onbekend. De Mini wordt voorzien van de aandrijflijn uit de BMW I3 94 AH, maar exacte specificaties en prijzen worden later gecommuniceerd.

De voorbereidingen van de productie verlopen volgens schema, dus de productiestart luidt naar verwachting aankomende november. De aandrijflijn wordt in het Duitse Landshut en Dingolfing gebouwd. In de Mini-fabriek in Oxford wordt de Mini Electric vervolgens in elkaar gezet. De eerste exemplaren verschijnen in maart op de Nederlandse weg.