Oranje boven met deze occasions van Audi, Suzuki en Dacia

Nu de Winterspelen langzaam op hun einde lopen, gaan we nog eenmaal onze landgenoten aanmoedigen. Dat doen we door de aanschaf van een oranje occasion die op de een of andere manier iets sportiefs uitdraagt: of het nu de typenaam is, het uiterlijk, de prestaties of een combinatie ervan.

Het voordeel van een oranje auto is dat-ie tussen alle tinten grijs en zwart goed opvalt op de parkeerplaats (dus handig voor jezelf) en onderweg (dus veilig voor iedereen). Waarom dan niet ‘ns op zoek naar een occasion in onze nationale kleur?

Audi R8 5.2 FSI Quattro aut. - 2009 - 89.005 kilometer - € 79.990

Gaat jouw Oranje-liefde heel ver en heb je diepe zakken, dan zou je ook ‘ns helemaal los kunnen gaan op en met deze Audi R8. Wij hebben altijd een zwak voor de R8 gehad: een exclusief uiterlijk dat z’n prijskaartje waarmaakt, maar toch immer in de schaduw is blijven staan van de concerngenoot en schier ongenaakbare Porsche 911. En waar de 911 nooit méér dan zescilinders achterin heeft liggen, doet de R8 het met minimaal een V8. Het getoonde model heeft zelfs de fameuze V10. Deze atmosferische 5.2 is een enigszins geknepen versie van de krachtcentrale die de Lamborghini Gallardo aandrijft. Een prachtige machine die voor continue kicks zorgt. Of je nu rustig cruisend over polderweggetjes rijdt of het uiterste van hem vraagt op de Autobahn; de V10 is een feest in al z’n gemoedstoestanden - van rustgevend doch dreigend gegrom bij lage toerentallen tot hysterisch gebrul en gegil in de buurt van het rode gebied (8.700 tpm maar liefst!). In dit oranje exemplaar is-ie gekoppeld aan de zogeheten R-Tronic; een gerobotiseerde handbak die net wat langere schakeltijden laat noteren dan ons lief is.

Om al het motorische geweld te beteugelen, is de R8 voorzien van Quattro-vierwielaandrijving met een Torsen-differentieel. In principe gaat alle kracht naar de achterwielen. Pas wanneer de voorwielen grip verliezen, krijgen zij eveneens aandrijfkracht toegewezen. De R8 heeft daardoor een licht onderstuurd karakter, maar blijft uiteindelijk prachtig in het spoor. Keramische remmen zorgen ervoor dat de strikt tweepersoonscoupé adequaat tot stilstand komt. Royaal gebruik van carbon en een puik afgewerkte cockpit met voldoende comfort (zo zijn de sportzetels elektrisch verstel- en verwarmbaar) maken het plaatje compleet. Jammer is dat er verder weinig van bekend is. Het is een importauto, maar ondanks de vraagprijs van 80 mille zit er slechts drie maanden ‘huisgarantie’ op. Verlengde garantie is op aanvraag.

Signalement

Merk  Audi

Type   R8 5.2 FSI Quattro aut.

Bouwjaar       augustus 2009

Kilometerstand         89.005

Vraagprijs     € 79.990

Waar te koop?          F1 Automotive, Eindhoven

 

Technische gegevens

Motor V10, 5.204 cc

Max. vermogen         386 kW/525 pk bij 8.000 tpm

Max. koppel  530 Nm bij 6.000 tpm

Leeggewicht  1.625 kilo

Bagageruimte            100 l

Max. aanhanger geremd      n.b.

Gem. verbruik          1 op 7,2 (NEDC)

0-100 km/h     3,9 s

Topsnelheid   316 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Dacia Jogger TCE 110 Extreme 7P - 2023 - 25.031 kilometer - € 20.835

In AutoWeek 5 schitterde de Dacia Jogger in Klokje Rond Speciaal - er was in relatief korte tijd 100.000 kilometer mee afgelegd. Het veel-voor-weinig-principe sprak menigeen aan, want het volume van de auto was beduidend forser dan de prijs die ervoor betaald moest worden. Toch bood dat principe ook ruimte voor verbetering. De roestpreventie kon bijvoorbeeld beter. Van roest zal deze oranje-metallic Dacia Jogger vast (nog) geen last hebben, want die is een stuk jonger dan die duurtester. Bovendien heeft-ie nog maar een kwart van een ton afgelegd. De GGH-63-V staat in Zuid-Limburg, maar begon z’n leven in Scandinavië. Na negen maanden kwam-ie naar ons land om tot dusver een eigenaar te dienen. ’t Is geen Bi-Fuel-exemplaar, maar de iets krachtigere benzinemotor die ook in diverse Renaults huist. Dat-ie net wat meer pk’s biedt, is een pre, want we hebben hier te maken met de zevenpersoonsversie. Passagier zes en zeven kunnen fatsoenlijk zitten, evenals de drie op rij twee. Handige MPV-foefjes zoals een verschuifbare achterbank zijn afwezig - de lage nieuwprijs moest ergens vandaan komen. Dat geldt ook voor de aandrijving. Met z’n zwarte accenten oogt hij stoer, maar ‘t is gewoon een voorwielaandrijver.

Door zijn vroeg beschikbare koppel weet de motor best raad met de auto, en zelfs bij forse belading is 110 pk voldoende. De afstemming van het onderstel is redelijk stevig. Dat heb je ook wel nodig als je met zes à zeven joggers aan boord bent. Er zijn beslist vierwielers die meer veercomfort bieden, maar de Jogger maakt een verfijndere indruk en heeft een betere wegligging dan de Logan ooit had. Op lange afstanden staat-ie z’n mannetje: rijgeluiden blijven op de achtergrond en het meubilair is in orde.  De vraagprijs is inclusief een behoorlijk afleverpakket met onder meer een jaar wettelijke garantie. Bovag-garantie is optioneel. Dus: allemaal die duster uit, we gaan joggen!

Signalement

Merk  Dacia

Type   Jogger TCE 110 Extreme 7P

Bouwjaar       december 2023

Kilometerstand         25.031

Vraagprijs     € 20.835

Waar te koop?          Schaepkens - mobiliteit sinds 1979, Klimmen

 

Technische gegevens

Motor 3-cil. in lijn, 999 cc, turbo

Max. vermogen         81 kW/110 pk bij 5.000 tpm

Max. koppel  200 Nm bij 2.900 tpm

Leeggewicht  1.158 kilo

Bagageruimte            160 l/700 l/1.819 l

Max. aanhanger geremd      1.200 kilo

Gem. verbruik          1 op 17,5 (WLTP)

0-100 km/h     11,2 s

Topsnelheid   180 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Suzuki SJ410 - 1982 - 1.584 kilometer - € 7.450

Bovenstaande Jogger oogt weliswaar stoer, maar brengt in ruw terrein er weinig van terecht. Voor een écht wendbaar klimgeitje is Suzuki al decennialang het aangewezen automerk. Dat begon al in 1970 toen kei car LJ10 in de markt werd gezet als voortborduursel op de Hope Star ON360 uit 1965. Gaandeweg werden LJ en opvolger SJ groter en geciviliseerder, maar gelukkig zonder het vrijheid-blijheidgevoel te verloochenen. Overlevers zijn tegenwoordig echte liefhebberswagentjes, zoals deze gerestaureerde en gepersonaliseerde Suzuki SJ410. Hij staat bij een Suzuki-dealer, maar enkel als verblijfplaats. Hij wordt verkocht in opdracht van de klant (de GN-SL-08 is van 1982 en kwam elf jaar later ons land binnen om sindsdien drie eigenaren te plezieren), dus van garantie is geen sprake. Volgens de advertentie is de Soes volledig uit elkaar geweest. Foto’s tonen de restauratie van deze oranje rakker die in- en uitwendig flink is aangepakt. Lange veren, bullbar, zijskirts die als opstap dienen, snorkel, extra lampen en een unieke carrosserie (de originele SJ Pick-up is een stuk langer en heeft een afwijkend voorkomen) zijn uiterlijke kenmerken. In het interieur valt het vele traanplaat, het dashboard mét toerenteller en het kale oranje plaatwerk op. We vermoeden dat de kilometerstand het aantal kilometers weergeeft dat sinds de restauratie is afgelegd.

Met een lengte van 3,43 meter, een draaicirkel van 9,8 meter en de hoog op de poten staande carrosserie kom je een heel eind op onverhard terrein. Normaliter worden de achterwielen aangedreven, voor vierwielaandrijving is een schakelhendel present. Rudimentair zijn - uiteraard - de starre assen vóór en achter in combinatie met bladveren. De bescheiden prestaties en de afwezigheid van veiligheids- en comfortverhogende voorzieningen maken duidelijk dat dit geen occasion voor de lange afstand is. De pret-per-kilometer is er echter niet minder om. Voor de liefhebber!

Signalement

Merk  Suzuki

Type   SJ410

Bouwjaar       februari 1982

Kilometerstand         1.584

Vraagprijs     € 7.450

Waar te koop?          Autobedrijf G.H.V. B.V., Oostrum

 

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 970 cc

Max. vermogen         33 kW/45 pk bij 5.500 tpm

Max. koppel  74 Nm bij 3.000 tpm

Leeggewicht  900 kilo

Bagageruimte            n.b.

Max. aanhanger geremd      1.000 kilo

Gem. verbruik          ca. 1 op 11

0-100 km/h     n.b.

Topsnelheid   110 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

 

Drie heel verschillende oranje occasions

Gelukkig: tussen al het zwart en verschillende grijstinten die onze wegen domineren, is er ook ruimte voor een vrolijke kleur: oranje! En die lakkleur past bij een uitbundige auto, waarvan de R8 natuurlijk het indrukwekkendste voorbeeld is. Maar wie weet vind je terreinrijden met zo’n dekselse SJ wel net zo’n leuke belevenis. En ga je regelmatig met je sportmaatjes op stap, dan is de zevenpersoons Jogger de enige optie uit dit trio. Met welke oranje auto zou jij blij zijn?

