Ora R2 is vrolijke Chinees met stekker

Great Wall stampte in 2018 een nieuw submerk uit de grond: Ora. Het op een niet geheel heldere manier naar de Zwitserse wiskundige en natuurkundige Leonard Euler vernoemde merk is een afdeling waar Great Wall naar eigen zeggen premium-EV's heeft ondergebracht. Het merk heeft met de R1 al een overigens sterk op de Smart Forfour en Renault Twingo lijkende, maar daardoor niet minder vrolijk EV'tje op de menukaart staan. Het is dat kleintje dat nu gezelschap krijgt van de R2.

De R2 is net als de R1 niet helemaal vrij van invloeden van buitenaf, zo nemen we in de raampartij wat invloeden van de drieling Skoda Citigo-Volkswagen Up-Seat Mii waar en ook lijkt bij Ora's designafdeling een foto van de Scion xB aan de muur te hebben gehangen. De platte kijkers doen ons enigszins denken aan die in de snuit van eerste generatie Daihatsu Tanto, maar wellicht zijn we dan te veel aan het zoeken. Het eindresultaat is in ieder geval een gezellig ogend elektrisch hatchbackje met vijf portieren en in elk voorscherm een laadpunt!

Net als bij de R1 gaat onderhuids het modulaire ME-platform van Ora schuil. De R2 is 3,63 meter lang en heeft een wielbasis van 2,49 meter. Daarmee is hij zo'n 13 centimeter langer dan de R1, terwijl de wielbasis met een kleine 1,5 centimeter groeit. De elektromotor is net als bij de R1 48 pk en 125 Nm sterk en stuurt zijn krachten naar de vooras. Volgens de Chinese meetmethode moet de R2 op een volle lading zo'n 350 kilometer kunnen afleggen. Hoe groot het accupakket is, houdt Ora nog even geheim, maar we mikken erop dat het ook hier gaat om het 33 kWh grote exemplaar uit de R1. De R2 wordt staat hoger gepositioneerd dan de kleinere R1 en dat zal natuurlijk invloed hebben op zijn Chinese prijskaartje. Heel heftig zal die prijs overigens niet worden. De R1 heeft - na subsidie - in China namelijk een vanafprijs van omgerekend zo'n 9.000 euro.

Naar Nederland komt het wagentje uiteraard niet. Dan rest de grote vraag: zijn jullie daar rouwig om?