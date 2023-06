OR Nedcar wil via rechter van VDL weten waar BMW-geld is

De ondernemingsraad van VDL Nedcar spant een kort geding aan tegen VDL. Op die manier wil men inzage afdwingen in financiële stukken van VDL en onder meer inzage krijgen in het afkoopbedrag dat BMW aan VDL heeft overgemaakt vanwege voortijdige beëindiging van het contract. Geld dat mede bedoeld zou zijn voor een (al tijden omstreden) sociaal plan, nu duizenden medewerkers van Nedcar hun baan dreigen te verliezen.

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat ook de opvolger van de nieuwe Mini Countryman in Born zou worden gebouwd, maar BMW trok dat contract eenzijdig in. De OR wil weten welke schadevergoeding daarvoor aan VDL is betaald, maar de directie weigert inzage, laat OR-voorzitter Abdel Lahssaini dinsdag weten. Volgens Lahssaini is de handelwijze van VDL in strijd met de wet op de ondernemingsraden. Voor zover hij weet is 70 procent van het door BMW betaalde bedrag bedoeld voor het sociaal plan. Maar 70 procent waarvan, vraagt de OR zich af. De OR wil dan ook inzage in het volledige bedrag. "Wij zijn hier als OR niet in gekend en krijgen ook geen inzage", zegt Lahssaini.

Ook geld van Rivian

De OR wil ook inzage in de afspraken die met Rivian zijn gemaakt. Die Amerikaanse autofabrikant betaalde €100 miljoen voor exclusiviteitsrecht in Born, zodat VDL niet met andere potentiële klanten in zee zou gaan. De OR wil de afspraken inzien rond het overmaken van dat bedrag en wil weten of dat bedrag is weggesluisd naar Eindhoven (hoofdkantoor VDL Groep). En zo ja, waarom dat is gebeurd. "Je kunt niet zomaar €100 miljoen uit Nedcar weghalen en naar VDL wegsluizen", liet Lahssaini eerder weten.

De OR wil volledige inzage in de stukken. Lahssaini zei niet geconfronteerd te willen worden met pagina's vol zwartgestreepte onleesbare teksten. Bovendien wil de OR een financieel deskundige meenemen om de stukken in te kunnen zien. In een reactie liet VDL weten "dat de OR welkom is én blijft om inzage te krijgen." De woordvoerder van VDL gaat echter niet in op de vraag onder welke voorwaarden inzage wordt gegeven, iets waarover de OR juist valt. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak dient.