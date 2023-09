Opvolger Tesla Model 3 Performance mogelijk nog sneller

Vanaf de introductie van de Model 3 is de Tesla Model 3 Performance altijd de sportieve, snelle topversie geweest. Dit was begin 2019 zelfs de allereerste Model 3 waarmee we op pad konden. De Model 3 Performance onderscheidt zich met een subtiel spoilertje, een rode streep onder de typeaanduiding, grotere wielen en grotere remmen van een reguliere Long Range. Hij is uiteraard ook nog sneller, en sprint in 3,3 in plaats van 4,4 seconden van 0 naar 100 km/h.

Of ‘sprintte’, want de Tesla Model 3 Performance staat momenteel niet in de configurator. De auto is nog niet in vernieuwde vorm gepresenteerd, terwijl dat voor de Standard Range en Long Range wél geldt. Opmerkelijk? Toch wel, want bij die andere twee versies verandert er bij de facelift niets aan de aandrijflijn. Als dat ook voor de Performance zou gelden, zou Tesla dus vermoedelijk simpelweg alle drie de auto’s in vernieuwde vorm hebben gepresenteerd. Anders gezegd: het feit dat de Performance vooralsnog ontbreekt, doet vermoeden dat er iets gaat veranderen voor de snelste Model 3.

Nu doet Tesla doorgaans geen uitspraken over toekomstige modellen. Het feit dat we bij het merk te gast waren voor de vernieuwde Model 3 is al een unicum, want Tesla nodigt doorgaans zelfs helemaal geen pers uit. Als we naar de Model 3 Performance vragen, komen er dan ook zeker geen concrete antwoorden. Wel wordt er wat geheimzinnig gedaan en ontkent niemand bij Tesla dat het gat tussen de snelste Model 3 en de snelste Model S wellicht wat groot is. Ter herinnering: de grotere en duurdere Tesla Model S Plaid knalt in 2,1 tellen van 0 naar 100, nóg weer flink sneller dan zo’n Model 3 dus. Wij zetten ons geld dan ook op een nog snellere versie van de Tesla Model 3, die dan ook meteen de enige vernieuwde Model 3 is die een opgewaardeerde aandrijflijn krijgt. Een Tesla Model 3 Plaid? Wie weet!