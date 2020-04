Opvolger Opel Mokka X verliest X

Opel Mokka X Blik to the Future

Opel hanteert een bijzonder beleid op het gebied van naamgeving. Alle cross-overs en hoogpotigen van het merk hebben een 'X' in hun modelnaam. Auto's als de Crossland X en Grandland X zijn hier voorbeelden van. Bij de in 2012 op de markt gebrachte Mokka werd die X zelfs in 2016 aan de modelnaam toegevoegd toen de cross-over werd gefacelift. Opel laat nu een eerste afbeelding zien van de ingepakte opvolger van de Mokka X, een auto die juist weer gewoon Mokka gaat heten. Inderdaad, zonder X.

Opel meldt dat het druk in de weer is met het testen van de nieuwe Mokka. Interessanter is het feit dat het merk laat weten dat de productie van de Mokka in het laatste kwartaal van dit jaar start en dat de eerste exemplaren begin volgend jaar worden geleverd.

De nieuwe Mokka deelt zijn basis met concerngenoten als de DS 3 Crossback en Peugeot 2008. Dat betekent dat ook de nieuwe Mokka op het CMF-platform komt te staan, een basis die onder meer de komst van een volledig elektrische versie mogelijk maakt. Die elektrische variant krijgt zeer waarschijnlijk net als zijn Franse zustermodellen een 50 kWh accupakket, goed voor een actieradius van ruim 300 WLTP-kilometers. Een 136 pk elektromotor is in het geval van de EV-versie verantwoordelijk voor de aandrijving. Ongetwijfeld komen er ook conventioneler gemotoriseerde benzineversies met PureTech-krachtbronnen op de bestellijsten te staan. Die driecilinder is er in de Peugeot 2008 bijvoorbeeld met 100, 130 en 155 pk. Diesel kan waarschijnlijk ook, en wel met PSA-zelfontstekers die beginnen bij 100 pk.

Op designvlak borduurt de nieuwe Mokka voort op dat van de GT X Experimental , een concept-car die Opel in 2018 aan de wereld toonde. Belangrijke designelementen die straks in zekere zin ook op de Mokka X terugkeren, zijn het Opel Kompas, een kruis-/plusvorm op de neus, en de Opel Vizor. Dat laatste is een min of meer donker 'masker' aan de voorzijde, een paneel waarin dunne en platte koplampen zijn ondergebracht. Een onthulling verwachten we later dit jaar.