Opvolger Opel Crossland wordt fris traditioneel - Vooruitblik

We kijken in de glazen bol van onze visionaire kunstenaars, die op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

De Opel Crossland is al flink op leeftijd. Vooral op technisch vlak is het tijd voor vernieuwing en Opel werkt daar dan ook hard aan. De opvolger wordt weer een vrij traditionele SUV, maar wel een met fris design en op een basis die ’m eindelijk op gelijke voet zet met veel Stellantis-familieleden.

Highlights

Net als de Crossland traditioneel van vorm

Ook volledig elektrisch

Op nieuwere basis

Nog voordat Opel werd ingelijfd door Groupe PSA, werkten de twee partijen al samen. Dat leidde in 2017 tot de komst van de Opel Crossland X, die zijn basis deelde met de toenmalige Peugeot 2008 en de Citroën C3 Picasso. Handig voor Opel dat het bij de Fransen kon aankloppen, zou je zeggen, maar de Crossland X was wel een beetje een nakomertje. De PF1-basis waarop hij troonde was immers al op leeftijd. Niet lang na de komst van de Crossland X zwaaide de eerste Peugeot 2008 al af en begon Peugeot met het nieuwere (e-)CMP-platform. Uiteindelijk zou Opel met de Corsa en de Mokka ook van die basis gebruik gaan maken en dat maakte eigenlijk alleen nog maar meer duidelijk hoe de Crossland toch enigszins achter de feiten aan hobbelde. Een vrij ingrijpende facelift in 2020, waarbij de Crossland ietwat gekunsteld de Vizor-­grille van nieuwere Opels kreeg en de X in zijn naam verloor, kon dat niet veranderen. Tijd voor een opvolger dus. Eentje die wat meer aansluit bij de rest van de familie.

Ook elektrisch

De belangrijkste verandering bij de opvolger van de Crossland is – niet geheel verrassend – het platform waarop hij staat. Ja, eindelijk komt ook Opels traditionele, compacte SUV op de e-CMP-basis waar de Corsa en Mokka al enige tijd gebruik van maken. Dat betekent dat de opvolger bekende techniek gebruikt en dat er dus ook een volledig elektrische versie komt. Reken op de meest recente hardware, dus een 156 pk sterke elektromotor en een accupakket met een brutocapaciteit van 54 kWh. Waarschijnlijk is het in de Crossland-opvolger goed voor zo’n 400 km rijbereik met een volle accu. Liever nog niet aan de stekker? Ongetwijfeld komen er ook de bekende 1.2 PureTech benzine‑krachtbronnen in te liggen, al is het nog even spannend of die ook op de Nederlandse prijslijst worden gezet.

De Crossland spreekt de vrij traditioneel ingestelde koper aan; voor de ‘hippere’ klant heeft Opel natuurlijk de Mokka al. Het lijkt erop dat ook het nieuwe model in die rol geschoven wordt. Dat krijgt immers ook een vrij traditioneel gevormde koets. Wel wordt het allemaal een slag moderner ingevuld dan bij de huidige Crossland. De laatste evolutie van Opels Vizor-grille wordt nu naadloos in het basisontwerp opgenomen en aan de achterkant verwachten we zelfs een aanblik die de Corsa en Mokka al enigszins verouderd laat lijken. De opvolger van de Crossland wordt mogelijk Opels eerste model waarop duidelijke stijlelementen van de onlangs gepresenteerde Opel Experimental doorschemeren. Reken ook op een behoorlijk opgeruimd interieur, dat weliswaar doet denken aan dat van de Mokka en Corsa, maar wel een slagje moderner is.

Andere naam?

Je hebt misschien al gemerkt dat we tot op heden spreken over de ‘opvolger van’ en niet over ‘de nieuwe Crossland’. Opel heeft het zelf namelijk ook niet over de volgende Crossland en dat geeft te denken dat er een andere naam op gedrukt wordt. In de loop van volgend jaar verwachten we Opels ­jongste telg te kunnen verwelkomen.