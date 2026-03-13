Opvallend: de MPV herleeft in de VS

De SUV heeft de MPV wereldwijd van de kaart geveegd. Toch lijkt er een opvallende herleving plaats te vinden voor de écht praktische autovorm van die twee, althans in de Verenigde Staten.

Waar ter wereld je ook kijkt, vrijwel overal hebben MPV’s plaatsgemaakt voor SUV’s. Bepaalde Aziatische landen zijn daarop wellicht nog de uitzonding, maar zeker in het westen verkiezen we een stoere uitstraling kennelijk massaal boven nog meer ruimte en gebruiksgemak.

Of… zou de MPV herleven? Dat zou je haast gaan denken bij de Amerikaanse verkoopcijfers van 2025, want daar deed de MPV – die in Amerika ‘minivan’ heet – het maar liefst 21 procent beter dan in 2024. Volgens cijfers van Edmunds gingen er in 2025 in totaal 393.812 minivans over de toonbank in de VS. Ook het marktaandeel groeit, meldt Yahoo Finance. Het ligt nu weer op 2,4 procent, voor het eerst sinds 2019 toen dat aandeel ook nog werd gehaald.

Knap, want ook in Amerika is de keuze niet meer reuze als het om minivans gaat. De in de basis uit 2016 stammende Chrysler Pacifica staat met 110.006 exemplaren op de eerste plek en vond 2 procent meer klanten dan in 2024. Daarmee is het maar goed dat er een facelift aankomt, want de concurrentie stijgt harder. Zo verkocht Toyota maar liefst 35 procent meer Siennas, voor een totaal van 101.486 stuks. Honda zag de verkoopcijfers van de Odyssey met 10,5 procent stijgen naar 88.462 stuks terwijl Kia maar liefst 44 procent meer Carnivals verkocht. De Kia Carnival ging 71.917 keer over de toonbank en is niet alleen de snelst stijgende minivan, maar ook de snelst stijgende Kia in de VS.

Gezinnen en empty-nesters

Dat alle vier de populaire minivans in de VS stijgen, zegt natuurlijk wel iets. Dit kan geen toeval meer zijn, maar is het gevolg van een vraag uit de markt die kennelijk weer wat opleeft. The Autopian concludeert dat steeds meer Amerikanen ontdekken dat minivans extreem handig zijn, of je nu wel of geen kinderen hebt. Ze zijn in de VS vaak goedkoper dan een SUV-equivalent, bieden recordveel ruimte en worden ook gekocht door mensen die – al dan niet noodgedwongen- hun eigen auto ook voor zwaar werk gebruiken, waarbij het helpt dat er tot de komst van de nieuwe Ram ProMaster City nauwelijks bestelbussen te koop waren in de VS.

The Autopian vermoed echter ook dat het stigma rond de minivan wat aan het afnemen is. Voorgaande generaties wilden niet in zo’n ‘busje’ gezien worden omdat ze dat associeerden met suffe burgerlijkheid. De huidige generatie jonge ouders is als gevolg daarvan opgegroeid in een SUV of crossover, concluderen de Amerikanen, en hebben als gevolg daarvan een veel minder negatief beeld bij de minivan.

Overigens zijn het in de VS ook zogenaamde empty-nesters die voor de groei in minivan-verkopen zorgen. Dat zijn mensen wiens kinderen al het huis uit zijn, maar die volgens Toyota alsnog het comfort en de flexibiliteit van zo’n ultiem praktisch vervoermiddel op waarde weten te schatten.

Europa

De vier genoemde modellen zijn geen van allen verkrijgbaar in Europa, of je moet ze zelf (laten) importeren. Europese MPV's waren vaak een stuk kleiner, maar die categorie is inmiddels helemaal verdwenen. Wel zien we dankzij elektrificatie een trend van grotere personenbussen die je met een beetje fantasie als MPV-achtigen kunt zien. Met name de Volkswagen ID.Buzz is hier een goed voorbeeld van.

Toch meer zin in een Amerikaanse minivan? Vergeet dan de occasionmarkt niet! Mede dankzij professionele grijze import op wat grotere schaal staan er best wat van deze auto's te koop. Een Chrysler Pacifica van de laatste generatie heb je bijvoorbeeld al vanaf zo'n 25 mille.