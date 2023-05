Opsteker voor Nyck De Vries: 'Dit wilde ik zien'

Nyck de Vries toonde in de aanloop naar het raceweekend in Monaco de nodige zelfkennis. Hij gaf toe dat het tot op heden nog niet bepaald vlekkeloos gaat in zijn eerste Formule 1-seizoen. "Als coureur vecht je altijd een soort om te overleven en je moet altijd leveren om je carrière succesvol voort te kunnen zetten," zo stelde hij. Nou, dat vechten heeft hij in Monaco gedaan. Het was weliswaar niet per se heel erg zichtbaar, maar De Vries reed een aardig stabiele race. Dat vindt - niet geheel onbelangrijk - ook degene aan wie De Vries zijn F1-plekje vooral te danken heeft; Helmut Marko: "Dit was met afstand zijn beste weekend voor AlphaTauri," aldus de Oostenrijker volgens Motorsport.com. "Nyck zat veel dichter bij Yuki (Tsunoda, red.) dan eerder. Dit wilde ik van hem zien."

Een mooie opsteker voor De Vries, zo'n beoordeling van de Red Bull-topman. Toch is hij zeker nog niet uit de gevarenzone. Marko: "We willen meer zien, want we dachten iemand binnen te halen met wat ervaring, klaar om Yuki uit de dagen, maar dat is nog niet gebeurd. Dat is nu nog het belangrijkst," zo klinkt het kritisch. Voorlopig is er volgens Marko echter nog geen reden om achter de schermen een vervanger klaar te zetten en is er ook geen deadline voor De Vries. "We kijken naar de prestaties. We grijpen in als dat nodig is, maar nu doen we niets."