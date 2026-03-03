Dit is natuurlijk een basislesje economie, maar het is altijd leuk als een grote organisatie er concrete cijfers aanhangt. Via Bloomberg leren we dat dat precies is wat T&E doet. De organisatie stelt dat het prijsgat tussen Europese en Chinese auto-accu’s kan worden verkleind naar 30 procent als de T&E-plannen voor Europese accuproductie worden overgenomen. Toegenomen kennis en efficiëntie, schaalvoordelen en automatisering zouden de productiekosten van in Europa gebouwde accu’s drastisch kunnen verlagen, op voorwaarde dat de EU daar vol op inzet en het plan op alle mogelijke manieren ondersteunt.

30 procent prijsverschil is nog steeds significant, maar ook fors minder dan het huidige verschil van 90 procent. 30 procent zou volgens T&E voor een gemiddelde EV een prijsverschil van 500 euro opleveren. Dat gat is klein genoeg om te worden opgevangen door overheids-ondersteuning in allerlei vormen, stelt T&E, en kan ook worden gezien als een noodzakelijk ‘kwaad’ om minder afhankelijk te zijn van China.