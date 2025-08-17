AutoWeek bestaat al 35 jaar, dus nog vaker dan in andere jaren bladeren we door oude nummers. In nummer 24 van het eerste jaar, 1990 dus, stuiten we op een vooruitblik op meerdere cabriolets. Dat genre is dan nog zeer populair. Er blijkt zo veel vraag naar open rijden dat het verlangen naar meer open modellen met de dag groeit, schrijven we 35 jaar geleden. De Duitse merken zullen alle registers opentrekken. Diverse cabriolets waarop we vooruitblikken gaan ook daadwerkelijk in productie, maar andere voorbeelden komen nooit verder dan één productie-exemplaar.

Ziet er goed, die voorstelling van de dan nog kersverse BMW 8-serie. Het bordeauxrode lakwerk in combinatie met het crèmekleurige interieur van de illustratie zal menig cabrioliefhebber nu nog in vervoering brengen. Het is een kleurencombi waar menig cabriofan goed op gaat. BMW wil met deze open bolide de Mercedes SL te lijf. En dat er al zo snel een open versie gemaakt kan worden, komt - en we citeren - 'doordat BMW bij de constructie van de eerste 8-serie al rekening heeft gehouden met een cabriolet'. Maar een 8-serie Cabriolet komt er niet. Er is één prototype gebouwd.

Dat geldt ook voor de voorgespiegelde BMW M5 Cabrio waarmee de Mercedes C124, de cabrioversie van de W124, naar het tweede plan verwezen moet worden. Geen half werk met een 525i of zo, nee, het wordt meteen een cabrio met een beul van een motor. Dat het geen grote duimenzuigerij waarover AutoWeek in 1990 schrijft, blijkt ook wel uit het feit dat er uiteindelijk een BMW M5 Cabrio prototype gebouwd is. Dat is dus een tweedeurs, een variant die er van de BMW 5-serie E34 ook niet als coupé bestond. Op de pagina’s zien we ook nog een 3-serie Cabriolet, op basis van de E36. Die laat in dat jaar echter nog drie jaar op zich wachten.

Volkswagen: wel een Golf III Cabrio, geen Corrado Cabrio

Hoe de Volkswagen Golf III eruit zal zien, is in juni 1990 nog niet bekend. Dus zien we een best wel gelikte open versie van de Golf III die ruim een jaar later zou debuteren. Het is zo’n typische illustratie waarbij het er allemaal net even wat fraaier uitziet dan het uiteindelijke product. De tekenaar verwacht dat de opvolger van de Golf I Cabriolet, die je in 1990 nog steeds nieuw kunt krijgen (de Golf II was er immers nooit als Cabrio) geen rolbeugel krijgt. Ai, de Golf III Cabriolet zou uiteindelijk ook weer zo’n soort aardbeienmandje worden.

De Corrado Cabriolet ziet er best goed uit. Karmann, bouwer van de Golf Cabrio, de Scirocco en de Corrado probeert Wolfsburg te overtuigen dat zo’n open versie van het sportieve topmodel van Volkswagen moet komen. Ze bouwen zelfs een prototype, maar VW durft het niet aan. Hoe dat allemaal zit lees je in dit artikel.

Opel heeft in de Manta A en B nooit de zaag gezet, maar in opvolger Calibra moet dat wel gaan gebeuren, schrijft AutoWeek in 1990. Misschien komt die al op de IAA in 1991. Maar Opel heeft er geen haast mee, meldt redacteur Mario Prinsen. Zoals Karmann een prototype bouwt van de open Corrado, zo probeert het Finse Valmet, waar de Opel Calibra naast de Saab 900 Cabriolet wordt gebouwd, Opel lekker te maken voor een open versie van de coupé op Vectra-basis. Maar Rüsselsheim overtuigen lukt uiteindelijk niet. Calibra Cabriolet, het had best lekker gebekt. De Astra Cabriolet als opvolger van de Kadett Cabrio komt er natuurlijk wel. En dat geldt ook voor de Audi Cabriolet, die het jaar erop zal debuteren. Audi heeft op dat moment nog niet zoveel ervaring met open auto’s. En als het serieus mee wil doen met Mercedes-Benz en BMW heeft het natuurlijk wel zo’n model nodig. Het wordt de Audi Coupé op basis van de 80, die vervolgens weer als basis dient voor de Audi Cabriolet. Een concept daarvan was overigens al op de IAA autoshow van 1989 in Frankfurt getoond. Natuurlijk rolt Ford ook van de gloednieuwe Ford Escort weer een cabriolet de showrooms in. Die was er tenslotte ook al van de derde en vierde generatie Escort.