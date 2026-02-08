Vorig jaar kreeg de Ford Kuga PHEV van voor de facelift een software-update omdat er mogelijk zwakke cellen in de hoogspanningsaccu van Samsung zouden zitten. Die update blijkt niet voldoende om brandgevaar volledig uit te sluiten, zodat er een nieuwe terugroepactie nodig blijkt.

Berijders van de Ford Kuga PHEV van voor de facelift (2019 – 20204) hebben in december opnieuw een brief gekregen waarin een update wordt aangekondigd. Vorige lente al kregen de eigenaren bericht dat door een productiefout in de hoogspanningsaccu van Samsung zwakke cellen kunnen zitten, die in een uiterst geval kortsluiting en zelfs brand kunnen veroorzaken. Om dit voor te zijn, riep Ford alle eigenaren (165.000 in Europa, waarvan 16.000 in Nederland) op om hun auto in afwachting van een oplossing niet meer te laden. Eind mei kwam die oplossing in de vorm van een software-update, die een eventuele kortsluiting vroegtijdig ontdekt.

Thermale ontluchting

Maar niet vroegtijdig genoeg, meent Ford nu. In vier gevallen kwam het toch tot een zogenaamde thermale ontluchting, een situatie waarin na een kortsluiting hete gassen worden afgeblazen. Deze klanten kregen een nieuwe accupakket. Bij het uitlezen van de autodata bleek dat alle vier de gevallen zich hadden voorgedaan in het laatste stadium van laden of wanneer de auto volgeladen nog aan de lader stond. Om die reden roept Ford nu op de accu niet verder te laden tot 80 procent, wat door de gebruiker in het menu kan worden begrensd.

De nieuwe softwareversie moet nog strenger toezien op afwijkend gedrag van de cellen en is naar verwachting midden 2026 beschikbaar. Alle eigenaren van een betreffende auto krijgen dan een oproep om naar de werkplaats te komen.