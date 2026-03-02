Opnieuw roept BMW wereldwijd honderdduizenden auto's terug vanwege mogelijk brandgevaar. Ook nu moeten er ook in Nederland duizenden BMW's terug naar de garage.

De Duitse toezichthouder en transportautoriteit Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) maakte vrijdag bekend dat BMW wereldwijd opnieuw honderdduizenden auto's terugroept naar de garage vanwege mogelijk brandgevaar. Het gaat in totaal om 337.374 auto's. Net als bij de eerdere terugroepactie van BMW vanwege mogelijk brandgevaar moeten ook in ons land duizenden auto's terug naar de garage. Vorige keer ging het om zo'n 5.500 auto's, ditmaal om zo'n 4.233 exemplaren, zo zegt de Nederlandse importeur tegen AutoWeek.

De terugroepactie heeft betrekking op de BMW 5-serie, 7-serie en de elektrische i5 en i7. "Bij het vervangen van het microfilter van de airconditioning bestaat de mogelijkheid dat de kabels beschadigd kunnen worden. Het microfilter van de airconditioning wordt regelmatig vervangen als onderdeel van periodiek onderhoud. Beschadigde kabels kunnen zowel tot storingen in de airconditioning als tot een kortsluiting leiden," aldus de importeur. Eigenaren van een bij de terugroepactie betrokken BMW krijgen zo spoedig mogelijk bericht van BMW om een afspraak in te plannen.

In februari riep BMW ook al auto's terug vanwege mogelijk brandgevaar. Toen ging het om 'verhoogde slijtage aan de magneetschakelaar' die voor moeilijk startende auto's en mogelijk kortsluiting kon zorgen. Over die terugroepactie lees je hier meer.