Opnieuw staking bij VDL Nedcar

De vakbonden hebben voor maandag en dinsdag een tweedaagse staking aangekondigd bij de Limburgse autofabriek Nedcar in Born. Ze deden dat nadat een ultimatum aan eigenaar VDL was verlopen.

"De woede van de werknemers is bijzonder groot, de strijdvaardigheid is volop aanwezig", aldus bestuurder Ron Peters van vakbond FNV zaterdag. "De mensen hier zijn boos, heel boos", zei CNV-onderhandelaar Jeroen Bruinsma. "Zelfs een ultimatum kreeg de directie niet aan tafel. Dan maar op deze manier." De bonden en VDL vliegen elkaar in de haren om een nieuw sociaal plan voor de verwachte massaontslagen. Het contract met BMW voor de productie van Mini's loopt begin volgend jaar af, en VDL heeft geen nieuwe klant gevonden die het stokje kan overnemen. Dat betekent dat voor het leeuwendeel van de 3.800 werknemers straks geen werk meer is.

Er ligt weliswaar een sociaal plan van enkele jaren geleden, maar dat is volgens de bonden onvoldoende. Ze willen het dubbele daarvan uitbetaald zien, 240 miljoen euro. VDL wil volgens de bonden niet verder gaan dan 120 miljoen met wat extra's. Dat leidde ertoe dat afgelopen dinsdag de onderhandelingen over het sociaal plan mislukten. "Helaas ziet de werkgever de noodzaak niet in om nieuwe afspraken te maken", zegt Bruinsma. "Ze willen niet eens praten en wijzen ons constant de deur, zelfs na een bemiddelingstraject. Deze staking was onvermijdelijk."

Woensdag brak een wilde staking uit in de fabriek, die twee dagen duurde. Vrijdag werd de productie hervat, mede onder druk van de vakbonden, die de wilde staking niet steunden.

"We hebben nog informeel geprobeerd weer met VDL aan de praat te komen, maar dat is mislukt", zei Peters zaterdag. "Het moederbedrijf van VLD Nedcar reageert op geen enkele oproep van de vakbonden. Het schoffeert daarmee haar eigen werknemers." De woordvoerder van VDL schiet deze uitlatingen zaterdag in het verkeerde keelgat. "Er was vandaag wel degelijk informeel overleg tussen VDL en de bonden, en dat gebeurde op ons initiatief."

VDL betreurt het uitroepen van de staking. "Wij betreuren het dat hiermee schade wordt toegebracht aan VDL Nedcar en aan de toekomst van ons bedrijf", aldus VDL in een verklaring. "Wij roepen iedereen op de rust te bewaren en de veiligheid in acht te nemen."

Vele honderden medewerkers van VDL Nedcar schrijven zich maandagochtend in Holtum in als staker bij de vakbonden. Dat gebeurt op de Markt in het Limburgse dorpje. Bestuurder Ron Peters van FNV Metaal zei maandagochtend te verwachten dat zich tussen de 1.500 en 2.000 medewerkers van Nedcar laten inschrijven.