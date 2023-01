Opnieuw recordjaar voor Lamborghini

Vanmiddag zullen diverse heren en dames in Sant'Agata Bolognese vast een extra grote schep spaghetti gehad hebben bij de lunch, want Lamborghini tekent opnieuw een recordjaar op. 2022 was goed voor de verkoop van 9.233 Lamborghini's en dat is zo'n 10 procent meer dan vorig jaar. Toen verkochten de Italianen 8.405 auto's. Het zal je inmiddels niet meer verbazen, maar ook in 2022 was de Urus weer de best verkochte Lamborghini. Daar gingen er maar liefst 5.367 van over de spreekwoordelijke toonbank, zo'n 58 procent van de totale verkoop. Toch was het de Huracán die vooral opviel; daarvan werden er 3.113 verkocht en dat waren er 20 procent meer dan een jaar eerder. Bij de Urus was de verkoopgroei 7 procent. De Aventador, die nu toch echt afzwaait, was nog goed voor 753 exemplaren.

Lamborghini verkocht vooral meer auto's in Azië. Daar ging de verkoop met 14 procent vooruit. In Noord-, Midden- en Zuid-Amerika was er een groei van 10 procent, in EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) was er een groei van 7 procent. Overigens zijn, ingezoomd op de afzonderlijke landen, de Verenigde Staten het belangrijkste afzetgebied. Daar gingen 2.721 nieuwe Lamborghini's heen. China volgt op de tweede stek met 1.018 stuks en Duitsland staat met 808 stuks op plaats drie. In Nederland zijn afgelopen jaar 43 Lamborghini's verkocht.

Om een idee te geven van de forse groei in de voorbije jaren: Lamborghini vierde vijf jaar geleden nog een verkooprecord toen er 3.457 auto's werden verkocht. Als het in dit tempo doorgaat, zal Lamborghini in 2023 mogelijk voor het eerst meer dan 10.000 auto's verkopen.