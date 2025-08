Opnieuw meer nieuwe campers en caravans verkocht

Het aantal nieuw verkochte campers en caravans is in juli gestegen, meldt brancheorganisatie Kampeer en Caravan Industrie (KCI) op basis van een analyse.

Vooral nieuwe campers waren populair. Door de verkoopstijging stonden er begin deze maand ruim 632.000 caravans en campers geregistreerd in Nederland, een nieuw record.

Volgens KCI werden in juli 301 nieuwe campers verkocht, een stijging van 30 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Het totaal tot nu toe dit jaar komt daarmee uit op 2214 verkochte campers, bijna een vijfde meer dan in dezelfde periode in 2024.

Het aantal afgeleverde nieuwe caravans steeg in juli minder hard, namelijk met 2 procent op jaarbasis tot 801. Over de eerste zeven maanden van 2025 werden 5.157 caravans verkocht, ruim 3 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

"Campers zijn in heel Europa populair tegenwoordig, maar Nederland is het enige land waar ook de caravanverkoop blijft stijgen", zegt KCI-voorzitter Roel Reineman. Volgens hem nam het aantal caravans sinds het begin van deze eeuw juist nog gestaag af. "Maar dat tij is nu definitief gekeerd", aldus Reineman.

De verkoop van tweedehands campers en caravans liet tot nu toe dit jaar een kleine afname zien. Zo werden van januari tot en met juli 11.096 gebruikte campers verkocht, tegen 11.531 in diezelfde periode vorig jaar. Van tweedehands caravans werden in de eerste zeven maanden 9584 verkocht, 58 minder dan in januari tot en met juli 2024.