Opnieuw gebouwde Hyundai Pony Coupé Concept is klaar

In de aanloop naar de 'ponydag' die Hyundai volgende week organiseert in het Zuid-Koreaanse Seoul, trekken de Koreanen vandaag het doek van hun opnieuw gemaakte Hyundai Pony Coupé Concept uit 1974. Dat doen ze samen met de ontwerper ervan - Giorgetto Giugaro - in Italië, het land waarin de auto in 1974 voor het eerst de spotlights pakte.

Zet je schrap voor het zoveelste hoofdstukje van het verhaal over een auto die er - tot dusver - nooit kwam: de Hyundai Pony Coupé. Hyundai heeft namelijk het oorspronkelijke concept voor die auto, uit 1974, opnieuw laten bouwen. We wisten al dat het merk dat zou doen, maar nu is het resultaat ervan ook te zien. Het merk onthult de auto vandaag samen met diens ontwerper Giorgetto Giugiaro in Italië, net geen 50 jaar nadat het model daar oorspronkelijk werd onthuld.

De oorspronkelijke Hyundai Pony was de eerste massageproduceerde Zuid-Koreaanse auto. Nog voordat die auto het grote publiek vond, presenteerde Hyundai de conceptversie van een coupévariant: de Hyundai Pony Coupé Concept. Dat deed het op de motorshow van Turijn in 1974. De Pony Coupé zou er uiteindelijk - mede door de economische omstandigheden in de jaren 80 - nooit komen, maar navolging kreeg het model wel degelijk.

De late erfenis van de Pony Coupé Concept

Maar wel pas veel later. In 2019 kwam Hyundai met het concept dat vooraf ging aan de Hyundai Ioniq 5 die we nu al even kennen. Dat concept was geïnspireerd op de Pony Coupé Concept en kende in de vorm van de Ioniq 5 een productieversie die er trouw aan bleef. Opvallend kort nadat die productieversie het levenslicht zag, stelde Hyundai de Pony EV Heritage aan de wereld voor; wederom een verliefd achteromkijken naar het vroege verleden van het merk.

Daarna leerden we vorig jaar de ook wel wat Pony-achtige N Vision 74 kennen, waarna Hyundai even later aankondigde de oorspronkelijke Pony Coupé Concept opnieuw te bouwen, om het resultaat van die wederopbouw vandaag te tonen, in aanloop naar de 'ponydag' volgende week in Seoul. Volg je het nog?

Nee? Lang verhaal kort: de Pony Coupé Concept zoals die in 1974 aan de wereld werd voorgesteld, bestaat sinds vandaag weer. En: volgende week organiseert Hyundai een 'ponydag', waarop mogelijk een retro-model - natuurlijk wederom geïnspireerd op de Pony - wordt onthuld, en dan eentje die misschien wél in productie gaat. Wij zijn na al die klaarstomerij in ieder geval érg benieuwd.