Bronnen binnen de directie van Volkswagen weten AutoWeek te melden welke nieuwe modellen we wanneer kunnen verwachten. Eind dit jaar wordt de ID Tiguan onthuld en volgend jaar staat die in de Nederlandse showrooms. Ook een kleine, goedkope ID én de ID Golf zijn in zicht.

De ID Tiguan is gebaseerd op de ID4, maar zijn in- en exterieur zijn volledig gewijzigd. Alleen het dak is hetzelfde gebleven, zo klinkt het in Wolfsburg. De huidige Tiguan met verbrandingsmotoren blijft leverbaar, nadat de ID Tiguan is verschenen.

Na de introductie van de Tiguan is het volgend jaar de beurt aan de langverwachte elektrische instapper van Volkswagen. Een klein, goedkoop model onder de ID Polo dus. Er is nog geen besluit genomen over de naam, maar het wordt beslist geen 'Fox' zoals sommige media beweren. De top van Volkswagen denkt eerder aan de namen ID1, ID Up of ID Lupo. Of er wordt alsnog een compleet nieuwe naam bedacht, die niets te maken heeft met Volkswagens uit het verleden.

Na dit kleintje wordt 2028 het jaar van de ID Golf. De onlangs gepresenteerde ID3 Neo is opzettelijk niet ID Golf genoemd (zie hieronder), omdat de ID Golf in techniek én in vormgeving een compleet nieuw model wordt. De ID3 Neo is, ondanks enkele ingrijpende vernieuwingen, nauwelijks meer dan een facelift. De nieuwe elektrische Volkswagen ID Golf komt daarentegen op het SSP-platform te staan. Dat is een nieuwe, modulaire EV-basis die tevens geschikt is voor een aandrijflijn met range-extender.

Als de ID Golf in 2028 op de markt verschijnt, zal de huidige Golf met verbrandingsmotoren nog een tijdje verkrijgbaar blijven. Vergelijk het met de elektrische ID Polo, die de komende maanden naast de huidige Polo met verbrandingsmotoren leverbaar wordt. Net als bij de twee Tiguans zul je ook hier het verschil zien: twee verschillende modellen qua techniek én qua vormgeving.

Mogelijk blijft zelfs een derde model in deze klasse leverbaar nadat de ID Golf is gepresenteerd: de ID3 Neo. Volkswagen overweegt dit alleen al omdat de ID3 achterwielaandrijving heeft en de ID Golf voorwielaandrijving krijgt. Een belangrijk verschil dat kopers een keuzemogelijkheid biedt, meent de directie.

Er was de afgelopen tijd wel enige discussie in de directie waarom de ID Golf in het rijtje nieuwkomers pas als laatste aan de beurt is. De ID Polo, ID Cross, ID Tiguan en ID 1 gaan hem immers voor. Moet de elektrische Golf geen voorrang krijgen, vroegen sommige directieleden zich af. "Let’s save the best for last", luidde letterlijk het definitieve besluit van de directie. Die meent dat de ID Golf misschien wel meer dan welk model ook koersbepalend is voor de toekomst van het merk Volkswagen. "De ID Golf krijgt een compleet nieuwe architectuur. Het is een iconisch Volkswagen-model. Sterker nog: het is onze meest iconische auto na de Kever, die de eerste Golf ooit opvolgde. Juist daarom zijn we heel voorzichtig om een nieuw model 'Golf' te noemen.’’

‘ID3 Neo was een verrassingsactie’

De directie van Volkswagen beschouwt de onlangs gepresenteerde ID3 Neo als ‘een verrassingsactie’. "Omdat alle aandacht van media en publiek de afgelopen twee jaar gericht was op de aanstormende ID Polo en ID Cross. Niemand zag deze ingrijpende vernieuwing van de ID3 aankomen."

Er is in de top van het bedrijf veel discussie geweest over de naam van de vernieuwde ID3. "Uiteindelijk werden we het eens: je kunt het niet maken om de vernieuwde ID3 simpelweg de naam ID Golf te geven. Dat zou echt te ver gaan. Toen hebben we gezegd: maar de ID3 is wel zo ingrijpend vernieuwd dat hij een andere naam verdient. Daarom hebben we gekozen voor ID3 Neo."

Die naam werd voorafgaand aan de introductie van de oorspronkelijke ID3 intern ook al gebruikt. Aanvankelijk zou de ID3 zelfs ID Neo heten. "Maar dat bleek onverstandig vanwege auteursrechten in China. Ook al verschilt het een letter, de naam zou eenmaal uitgesproken verward kunnen worden met het Chinese automerk Nio. Dat is de werkelijke reden waarom we uiteindelijk toch maar niet voor ID Neo hebben gekozen."