Opmerkelijk: Citroën viert 20e verjaardag C3 Pluriel

Citroën viert de twintigste verjaardag van de C3 Pluriel. Onduidelijk blijft of de taart wordt aangesneden vanwege de verjaardag zelf, of omdat men blij is dat het alweer zó lang geleden is dat dit opmerkelijke apparaat het tot het productiestadium schopte.

Sommige verjaardagen kun je maar beter overslaan. Dat geldt voor sommigen vanaf het moment dat de te vieren leeftijd met een ‘3’ begint, maar in het geval van de Citroën C3 Pluriel heeft het meer te maken met de jarige zelf. De Pluriel was, op z’n zachtst gezegd, niet het meest geslaagde idee dat Citroën ooit had.

De cabrioletversie van de eerste Citroën C3 verscheen in het voorjaar van 2003 en deed alles totaal anders dan andere compacte cabriolets, die er in die tijd nog in overvloed waren. In plaats van het destijds zeer modieuze stalen klapdak, grootgemaakt door concerngenoot Peugeot 206 CC, koos Citroën voor een tot op de dag van vandaag unieke oplossing met een uiterst variabel dak. Dat kon net als dat van een Fiat 500C (die er toen nog niet was) naar achteren worden geschoven. Daarbij kon het dak stoppen waar je maar wilde: bóven de achterruit, óp de achterruit (dag zicht), of ónder de achterruit, waarbij de hele combinatie van dak en ruit in het laatste geval handmatig achter de aan de onderkant scharnierende achterklep moest worden gestopt.

Wat overbleef, waren de dakbogen links en rechts. Die overbrugden letterlijk de afstand tussen het achterdek en de bevestigingspunten bovenaan de voorruit. Die kon je weghalen en dan was de Citroën C3 Pluriel een echte, volwaardige cabrio, mét een vrij serieuze achterbank bovendien. Uniek voor een compacte cabriolet. Toch zie je maar zelden een Pluriel zonder die dakbogen, en daar is een heel goede reden voor. Die bogen konden namelijk niet mee in de auto, tenzij ze over achterbank en passagiersstoel werden gedrapeerd als de kleurrijke surfplanken die in de folder – alléén in de folder – zo onlosmakelijk met dit type vrijetijdsvoertuig verbonden zijn.

Toegegeven: in de langdurige droge periode waarin wij ons nu bevinden, zouden wij het thuislaten van die bogen nog wel aandurven. Dan nog is echter de vraag of het slim is, want al bij de eerste tests merkten we op dat de auto zonder de bogen nóg minder stijf is dan met. ‘Een ware wokkel’, schreef een zeventien jaar jongere Frank Jacobs in 2006. Tel daar klachten over windgeruis, gerammel en lekkages bij op, en je verheft met ons de wenkbrauwen over het feit dat Citroën de verjaardag van de C3 Pluriel met zoveel enthousiasme viert.

En toch..

En toch… kunnen we niet alleen maar negatief zijn over de Pluriel. Het grotendeels gefaalde concept was immers mooi wél het gevolg van een soort lef dat tegenwoordig eigenlijk niet meer bestaat in autoland. Nu elke ontwikkelings-euro kennelijk moet worden besteed aan zwaar tot geheel geëlektrificeerde cross-overs die toch vooral bij iedere wereldwijd denkbare doelgroep in de smaak moeten vallen, is het open C3-tje een extra verfrissend idee. Citroën ging er helemaal voor en voorzag de open C3 niet alleen van een uniek dak, maar ook van een unieke en ten opzichte van de reguliere C3 totaal andere koets.

Bovendien hebben vreemde auto’s de neiging om leuker te worden naarmate de tijd verstrijkt, en misschien is dat hier ook wel het geval. Wie graag voor weinig open wil rijden, heeft anno 2023 een goede aan de Pluriel. Voor minder dan 3.000 euro is er zelfs al genoeg keuze, al zijn de netste exemplaren natuurlijk wel duurder. In die ‘onderklasse’ is deze uit Oss trouwens onze favoriet. Het blauw en zilvergrijs doen hem wat ons betreft frisser ogen dan het oranje-met-zwart van de introductiefoto’s, hoewel dat ook leuk is. Deze auto heeft bovendien een vrij lage kilometerstand, een echte (en dus geen gerobotiseerde) handbak, en een prima eigenarenhistorie. Wie biedt?