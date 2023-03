Ophef om distributieriem Stellantis' 1.2 PureTech-motoren

Consumentenprogramma Kassa wijdde zaterdag aandacht aan auto's van Stellantis. Er is ophef over de levensduur van de distributieriem die merken van Stellantis in de 1.2 Puretech-benzinemotoren toepast. Wat is er aan de hand?

Televisieprogramma Kassa stelt dat Stellantis in Nederland eigenaren van een Stellantis-product met 1.2 Puretech-benzinemotor onvoldoende heeft geïnformeerd over een terugroepactie waarbij onder meer naar de staat van de distributieriem zou worden gekeken. Stellantis stelt dat het eigenaren van bij de terugroepactie betrokken auto's wel juist heeft geïnformeerd. Wat speelt er?

De riemsituatie

Stellantis zegt dat het in december een aantal terugroepacties bij de RDW heeft aangemeld voor de Peugeot 208, 2008, 308, 3008, 5008, maar ook voor de Citroën C3, C4, C4 Picasso, Berlingo, C3 Aircross, DS 3, DS 4, Opel Crossland en Opel Grandland. In het Terugroepregister van RDW staat onder meer dat bij auto's met benzinemotoren van de EB2-familie (de bekende 1.2 Puretech) deeltjes van de distributieriem los kunnen komen die vervolgens in het oliecircuit terecht zouden kunnen komen. Hierdoor zou het oliefilter in theorie verstopt kunnen raken, met als gevolg dat de vacuümpomp onvoldoende wordt gesmeerd waardoor zaken als de rembekrachting kunnen uitvallen.

Stellantis omschrijft de riemsituatie in een reactie aan Kassa uitgebreider. "Onder specifieke rijomstandigheden kunnen sommige automodellen met de betreffende motor geconfronteerd worden met slijtage van de distributieriem als gevolg van voortijdige olieveroudering of gebruik van niet voorgeschreven motorolie. Het in acht nemen van het olie-onderhoudsinterval en het gebruik van de voorgeschreven motorolie zijn belangrijke uitgangspunten voor het waarborgen van de kwaliteit van de distributieriem. De distributieriem kan chemisch worden aangetast door verouderde en aangetaste motorolie (afkomstig van een verdunning van benzine in de olie). De veroudering van de motorolie hangt af van de

kilometerstand en het aantal start/stop-cycli van de motor (omdat de motor het grootste deel van de tijd onder de optimale motortemperatuur werkt).

Om de situatie te monitoren, wordt bij elke servicebeurt een controle uitgevoerd op de kwaliteit van de distributieriem."

Waarom de distributieriem überhaupt in aanraking komt met motorolie? Dat is een producteigenschap van de 1.2 PureTech-motoren. Bij die motoren maakt Stellantis namelijk gebruik van een met motorolie gesmeerde distributieriem om - naar eigen zeggen - de mechanische wrijving te verminderen.

Wel of niet terug?

Volgens het Terugroepregister worden bezitters van bij de terugroepactie betrokken auto's per brief of per telefoon op de hoogte gesteld van de terugroepactie. Bij betrokken auto's zouden de distributieriem en de onderdelen van de rembekrachtiging gecontroleerd worden terwijl gelijktijdig een softwareupdate wordt doorgevoerd.

Kassa zegt dat op basis van 'tientallen meldingen' blijkt dat niet alle eigenaren van de auto's met de 1.2 PureTech-motor door Stellantis zijn benaderd en vindt dat Stellantis bezitters niet voldoende heeft geïnformeerd. ANWB zegt daarbij dat Stellantis veel meer haar verantwoordelijkheid moet nemen. Stellantis zegt op zijn beurt dat de terugroepacties waarbij onder meer naar de distributieriem wordt gekeken niet van toepassing is op alle auto's met de 1.2 PureTech-machine. Het zou vooral gaan om auto's die zijn gebouwd vanaf het begin van het tweede kwartaal van 2017 tot en met de zomer van 2018 en dat klanten en auto's waar de terugroepactie betrekking op heeft wél per brief geïnformeerd zijn of geïnformeerd zullen worden. In later geproduceerde auto's met de 1.2 Puretech-benzinemotor zegt Stellantis een nieuwe, verbeterde distributieriem te hebben die het in alle recente en nieuwe auto's met deze motor toepast.

Stellantis schrijft verder dat eigenaren die op korte termijn zekerheid willen zich ook zonder brief bij een erkend reparateur kunnen melden waar aan de hand van het chassisnummer gecheckt wordt of de auto in kwestie aandacht behoeft.

Vervangingsinterval

Kassa kaart verder aan dat eigenaren van auto's met de 1.2 PureTech-motor "[...] onnodig en onterecht op kosten op kosten zijn gejaagd voor reparaties die verband lijken te houden met de snel slijtende distributieriem." Ook over de kosten van controle en eventuele vervanging van de distributieriem zou "onduidelijkheid bestaan bij de betrokken autobezitters die Kassa sprak." Stellantis zegt dat de vervangingsinterval van de distributieriem aanvankelijk 175.000 kilometer of 10 jaar was, maar dat deze bij auto's die vanaf het tweede kwartaal in 2017 zijn gebouwd is bijgesteld naar 100.000 kilometer of 6 jaar. Daarbij zegt het concern dat er bij onderhoud volgens het onderhoudsschema wordt gekeken naar de staat van de riem en de kosten voor het vervangen bij abnormale slijtage door de fabrikant worden vergoed, mits binnen de termijn van 6 jaar/100.000 kilometer.

Wat vind jij? Maakt Stellantis zich er te gemakkelijk vanaf? Zou het alle distributieriemen van de betrokken auto's preventief moeten vervangen, of handelt het op deze manier netjes en volgens de regels?