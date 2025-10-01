Opgepast: gebruik deze twee kinderzitjes niet!

Natuurlijk is het belangrijk dat een kind in een kinderzitje achterin de auto lekker zit, al is de veiligheid die het stoeltje biedt het allerbelangrijkst. Er zijn twee autostoeltjes die je daarom maar ook het beste kunt laten staan.

Zowel de Consumentenbond als ANWB waarschuwt voor het gebruik van twee kinderzitjes. Het gaat om de autostoeltjes Reecle i-Size Autostoel 360 graden draaibaar met Isofix (ZA10) en de Chipolino Olympus i-Size. Zeg dat maar eens een aantal keer snel achter elkaar.

Bij beide autostoeltjes kwamen de zitschalen met daarop de kinderdummy's tijdens een botsproef los van de basis. Het gevolg de zitschaal inclusief het - in dit geval gelukkig - kunstmatige kind door de auto vloog. Levensgevaarlijk dus. Zowel de ANWB als de Consumentenbond raadt af de stoeltjes te kopen.

Het autostoeltje van Reecle is in Nederland nog te koop en zou zomaar anders kunnen heten dan hierboven staat. Ook namen als Reecle ZA10 i-Size en 946i i-Size zijn in omloop en volgens de Consumentenbond zou het om meer namen kunnen gaan. Belangrijk daarbij is om het goedkeuringsnummer te checken, dat is E8-0313715 en zou te vinden moeten zijn op een oranje label.

Zowel de Consumentenbond als de ANWB zegt de fabrikanten geïnformeerd te hebben. De Olympus i-Size wordt inmiddels niet meer geproduceerd, maar kan nog wel in de winkels liggen.