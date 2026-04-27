De Audi Q4 e-tron is een kleine vijf jaar op de markt, dus is het de hoogste tijd voor een facelift. Aan de buitenkant zijn de wijzigingen niet wereldschokkend, aan de binnenkant is er meer nieuws en er zijn wat technische noviteiten.

De elektrische Q4 staat op het bekende MEB-platform en deelt veel van zijn genen met de Volkswagen ID4 en Skoda Enyaq. Als premiummerk schept Audi hoge verwachtingen, maar het interieur stelde nogal teleur. Daar komt nu verandering in, zien we tijdens een eerste kennismaking. Mooie, hoogwaardige materialen, een compleet nieuw infotainmentsysteem en instrumentarium waarvan de schermen in elkaar overlopen, een andere middenconsole met twee inductieladers en dynamische interactieverlichting in de vorm van een led-strip onder de voorruit.

Zelfde accu’s, sneller laden

Onderhuids is er weinig nieuws onder de zon. Zo is er nog steeds keuze uit een accucapaciteit van 63 kWh of 82 kWh, snelladen kan nu met 185 kW en de quattro mag 1.800 kg trekken. Door een betere efficiëntie neemt de actieradius iets toe, tot maximaal 595 km voor de Q4 e-tron Sportback. Via een adapter kun je nu ook stroom uit de auto trekken, tot maximaal 3,6 kW (V2L). Met een speciale wallbox kan de Q4 als thuisaccu dienen (V2H), zij het nog niet in Nederland.

Je moet een geoefend oog hebben om de vernieuwde Audi Q4 e-tron te onderscheiden van de huidige. Het front en de achterkant zijn licht geretoucheerd en als je de oude en nieuwe naast elkaar zet, zul je de verschillen heus wel zien. De Advanced is vanaf nu de basisversie, die uit te breiden is met de pakketten Tech, Tech plus en Tech pro. Veel systemen zijn standaard, maar voor zoiets als adaptieve cruisecontrol dien je een abonnement af te sluiten. Bestellen kan vanaf volgende maand, de levering start deze zomer.