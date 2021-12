Open Maserati MC20 in beeld

De MC20 in kwestie is namelijk helemaal ingepakt in een toepasselijk wolkenmotiefje, waarbij men uiteraard vooral bij het dak rigoureus te werk is gegaan. Bovendien is de interessantste kant - de achterkant - zorgvuldig buiten beeld gehouden. Wat we wel zien, komt aardig overeen met de MC20 coupé. Reken voor de open versie op een auto met een compact en licht klapdak, zoals dat in supercarland tegenwoordig gebruikelijk is. Het verschil in gewicht moet daarmee ook beperkt blijven.

Maserati spreekt zelf van de MC20 ‘convertible’ (zonder hoofdletter) en dus niet van het wellicht meer voor de hand liggende ‘Spider’ of 'Spyder'. De meest logische verklaring is echter dat Maserati de definitieve naam nog even onder de pet wil houden, dus daar gokken we dan maar op. De open versie van de Maserati MC20 moet begin volgend jaar zonder camouflage verschijnen.