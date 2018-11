‘Open Ferrari 812 komt eraan’

De geruchtenmolen is van een exclusieve soort vandaag: Ferrari zou werken aan een open versie van de 812 Superfast. De auto zou worden voorzien van een klapdak in de stijl van de 488 Spider en wordt in bepaalde opzichten de eerste in zijn soort.

Open Ferrari’s met een V12 in de neus zijn namelijk een echte zeldzaamheid. Ferrari houdt het cabriogenoegen doorgaans beperkt tot de iets kleinere, lager gepositioneerde V8-modellen met middenmotor.

In de jaren 70 was er een open versie van de Daytona, maar bij recentere V12-Ferrari’s bleef open rijden meestal beperkt tot enkele zeer exclusieve modellen, die in beperkte oplage zijn gemaakt. Zo was er de 575 Barchetta en verscheen de 599 als SA Aperta, waarvan er niet meer dan 80 zijn gebouwd.

Bij de 812 moet het echter allemaal anders gaan. Volgens een verzamelaar die op forum FerrariChat.com zeer hoog wordt aangeschreven, heeft Ferrari inmiddels groen licht gegeven voor een nog naamloze open versie van de Superfast. De auto zou een klapdak krijgen in de stijl van de 488 en dus ook in dichte vorm goed bruikbaar zijn.

Ferrari zelf spreekt nog met geen woord over een open 812. Als we de Ferrari-forummers echter mogen geloven, zijn er eerder al complete auto’s besteld op basis van dit soort geruchten, dus als het aan hen ligt, is er alvast geen twijfel meer. We wachten geduldig af!