Open elektrisch genot van Nederlandse bodem voor ruim 50 mille

Raak je uitgekeken op het huidige aanbod elektrische modellen en duurt het je te lang voordat de open elektrische MG Cyberster in Nederland arriveert? Overweeg dan eens aan Carice voor een open elektrische tweezitter met een duidelijk op klassieke Porsches geïnspireerd design. Je hoeft er niet eens ver voor te rijden. Carice is een Nederlands bedrijf dat in Voorhout zit.

In 2014 schreven we al eens over de eerste auto van het toen nog in Delft gehuisveste Carice: de Mk1. Inmiddels zijn we bijna tien jaar verder en is het tijd voor een volledig nieuw model. Dit is de Carice TC2, een open elektrische tweezitter die doet denken aan klassieke Porsches als de 356 Speedster en aan de producten van het Franse PGO. De Carice Mk1 is toch echt helemaal eigen.

Uitgebreide technische specificaties van de Carice TC2 hebben we nog niet, die volgen mogelijk nadat de TC2 op zaterdag 13 mei zijn publieksdebuut beleeft bij de eindstreep van de Tulpenrally in Valkenburg. Wel meldt Carice dat de TC2 een elektrische actieradius van ruim 300 kilometer heeft en slechts 630 kilo in de schaal legt. Carice vertelt AutoWeek verder dat de TC2 een 31,5-kWh accu en een elektromotor met een piekvermogen van 54 pk heeft.

Een Nederlandse prijs van de in een beperkte oplage te produceren Carice TC2 hebben we ook: €44.500. Let wel: dat is exclusief btw. Reken dus op een kale vanafprijs van bijna €54.000. Wat blijkt overigens? De eerste serie van de Carice TC2 is inmiddels uitverkocht. Al tijdens de ontwikkeling van het model konden klanten een order plaatsen. Niet getreurd: er komen later nieuwe exemplaren op de markt.