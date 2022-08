Opel's eerste moderne Blitz-besteller: verloren en teruggevonden

Het gevoel dat je krijgt als je iets terugvindt waarvan je jaren eerder de hoop het ooit terug te vinden al had opgegeven valt op zijn minst als plezierig te omschrijven. We kunnen het ons dus heel goed voorstellen hoe Opel zich voelde toen het foto's terugvond van een auto waarvan het het bestaan al bijna was vergeten: de 1.5-23 COE.

Wie bekend is met Opel weet dat het merk al jaren lang bestelauto's als de Combo, Vivaro en Movano levert. In 1930 slingerde Opel de productie aan van de eerste Blitz, een bedrijfswagen die in diverse smaken en formaten werd gegoten en die verscheidene rollen wist te vervullen, waaronder militaire. Pas in de jaren vijftig ontpopte de Blitz zich langzaam maar zeker tot een ook in compactere afmetingen verkrijgbare vracht- of bedrijfswagen. Wat blijkt? Al midden jaren dertig rommelde Opel achter de schermen met een compactere bestelauto. Dat verbaast het merk zelf bijna ook.

Opel meldt namelijk trots dat Opel Classic bij een veiling acht foto's heeft opgesnord van een zeer vroege bestelbus van het merk, een auto die verloren wordt gewaand. Opel lijkt van het bestaan van de auto te hebben afgeweten, maar in het historisch archief van het merk was er geen enkel visueel bewijs van het bestaan van het model. Op de foto's is een voor de jaren dertig behoorlijk moderne compacte bedrijfsauto te zien volgens het zogenoemde cab over engine-concept waarbij de bestuurder praktisch boven de vooras en de motor zit. Geen lange neus met daarin een machine dus zoals bij de Blitz, maar een korte bijna recht aflopende neus.

Op een van de foto's is met potlood de projectnaam van de auto geschreven: 1.5-23 COE. 1.5 staat niet geheel verrassend voor de cilinderinhoud van de motor, in dit geval een uit de in de jaren dertig actuele Olympia afkomstige 1.498 cc benzinemotor. Het getal 23 is waarschijnlijk een benadering van de wielbasis, al bedraagt die 2,4 meter. COE staat voor het eerder genoemde cab over engine.

Uitgebreide technische informatie heeft Opel helaas niet. Wel geeft het aan dat het in zijn archieven een uit 1937 stammende brochure heeft waarin gesuggereerd wordt dat er zowel een 1-tonsversie als een 1,5-tonsversie in het vat zat. Die 1,5-tonsvariant zou een zescilinder benzinemotor krijgen. Overigens was de 1.5-23 COE niet puur als gesloten bestelauto bedoeld. Opel meldt in zijn archief tekeningen te hebben gevonden van een chassis-cabineversie, dus zonder opbouw achter, en een personenbus met maar liefst 15 zitplaatsen.

De bedrijfswagen is nooit in productie gegaan, volgens Opel omdat de vraag naar dergelijke modellen in de tweede helft van de jaren dertig sterk afnam. Waar dat mee te maken had, laten we even in het midden.