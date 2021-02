Opel Vivaro bereikt mijlpaal: miljoen gebouwd

In Rüsselsheim worden de slingers opgehangen: de Opel Vivaro is namelijk voorbij de 1 miljoen gebouwde exemplaren gegaan!

De miljoenste Vivaro is van de band gerold. Dat is natuurlijk reden voor een feestje bij Opel. De Vivaro werd in 2001 onthuld, toen nog als evenknie van de Renault Trafic. Ook de tweede generatie deelde z'n basis met de Fransman. Met de overname van Opel door PSA werd er een ander tijdperk ingeluid voor de Vivaro, want de nieuwste generatie, onthuld in 2019, is namelijk een broer van de Citroën Jumpy, de Peugeot Expert, de Fiat Talento en Toyota ProAce.

In de loop der tijd passeerden diverse varianten de revue. Zo waren er natuurlijk de reguliere bestellers in verschillende maten, open chassis-versies voor opbouw, maar ook personenversies. Van de huidige Vivaro heb je ook weer personenversies, al luistert de meer luxueuze versie nu naar de naam Zafira Life. Het grootste wapenfeit voor de Vivaro van de afgelopen jaren was toch wel de komst van een elektrische versie. De Vivaro-e betrad vorig jaar de markt en beschikt over een 136 pk sterke elektromotor en een accupakket dat volgens de WLTP-cyclus tot 330 km ver komt op één acculading. Daarnaast is-ie er natuurlijk ook nog gewoon met een 100 pk of 120 pk sterke 1.5 dieselmotor en een 122 pk, 150 pk of 180 pk sterke 2.0.

In Nederland is de Opel Vivaro tot op heden volgens Opel al zo'n 76.000 keer verkocht. Een snelle rekensom leert dat dus pakweg 7,6 procent van alle ooit gebouwde Vivaro's in ons land terecht zijn gekomen. Reken maar dat, als het aan Opel ligt, de twee miljoenste Vivaro op den duur ook een feit wordt. Al is het nog wel de vraag of dat nog eens 20 jaar duurt.