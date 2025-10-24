Ga naar de inhoud
Opel overweegt eigen versie van voordelige Leapmotor B10

En de Frontera dan?

3
Opel Leapmotor B10 AI
Lars Krijgsman

Opel heeft mogelijk wel oren naar een eigen versie van de relatief goedkope Leapmotor B10. De ver-Opel-de Leapmotor zou in het Opel-gamma een opmerkelijke plek innemen.

Aan elektrische modellen heeft Opel geen gebrek. Aan elektrische cross-overs en SUV-achtigen al helemaal niet. Het hoogpotige EV-gamma van Opel begint bij de 30 mille kostende en 4,4 meter lange en Frontera Electric. Een stap daarboven staat de kleinere meer duurdere Opel Mokka Electric die minimaal €33.999 kost. Die Mokka moet op zijn beurt de aanzienlijk grotere Grandland Electric boven zich dulden waar je minstens €44.000 voor aftikt. Tussen al die hoge EV's is misschien wel ruimte voor nóg een model, zo denkt Opel naar verluidt.

Opel zou namelijk overwegen om een eigen versie van de Leapmotor B10 aan het leveringsgamma toe te voegen. Dat schrijft het normaliter goed ingevoerde Automotive News Europe op basis van een anonieme bron binnen Stellantis.

De Leapmotor B10 is een elektrische SUV die 4,52 meter lang is. Daarmee is hij slechts enkele centimeters korter dan een Volkswagen ID4, maar is wél mooi zo'n 12 mille goedkoper. De Leapmotor B10 is er namelijk vanaf €28.000. Een Opel-afgeleide daarvan zou - als we de speculatiemolen aanslingeren - waarschijnlijk een paar mille duurder worden. Áls Opel daadwerkelijk met een eigen variant van de B10 komt, zou dat betekenen dat het een 4,5 meter lange elektrische SUV voor zo'n 30 mille kan aanbieden. Wat prijs betreft zou dat model op vergelijkbaar niveau staan als de Frontera, al krijg je er een tien centimeter langere SUV voor. We zijn heel benieuwd naar hoe Opel dat precies voor zich ziet.

De productie van de Leapmotor B10 vindt voor de Europese markt straks overigens in Europa plaats. Mogelijk zorgt dat voor een kleine verlaging van de prijzen.

Afgebeeld: De Opel-versie van de Leapmotor B10 zoals de twijfelachtig getalenteerde AI-kunstenaar hem voor zich ziet.

3 Bekijk reacties
Leapmotor B10

Lezersreacties (3)

