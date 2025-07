Opel Mokka GSe: 280 pk en 0-100 km/h in minder dan 6 tellen

Stellantis is heer en meester in het delen van aandrijflijnen en dus kon je er vergif op innemen dat de 280 pk sterke elektrische aandrijflijn die in de Alfa Romeo Junior Veloce terechtkwam, niet aan die auto voorbehouden zou zijn. De Lancia Ypsilon is er inmiddels als als 280 pk krachtige HF, de Peugeot 208 als 280 pk krachtige GTi en nu krijgt ook de Opel Mokka de beschikking over de 280 elektropaarden. Dit is de Opel Mokka GSe, een sportieve topversie van de elektrische Mokka Electric.

Met zijn 280 pk sterke elektromotor op de voorwielen snelt de Opel Mokka GSe vanuit stilstand in 5,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid is elektronisch afgeregeld op 200 km/h. Ter vergelijking: de reguliere Mokka Electric heeft voor de 0-100-sprint exact 9 seconden nodig en noteert een topsnelheid van 150 km/h achter zijn naam. Een flink verschil dus. Net als die mildere 156 pk krachtige Mokka heeft de Mokka GSe een 54-kWh accu. Hoeveel kilometer de sportieve Mokka daar uitperst, vermeldt Opel nog niet. De mildere Mokka's halen er een bereik van 402 kilometer mee. We zetten in op een iets kleiner bereik voor de GSe.

Natuurlijk is de Opel Mokka GSe meer dan slechts een Mokka Electric met een sterkere elektromotor. Zo heeft hij een mechanisch sperdifferentieel, nieuwe schokdempers, een aanzienlijk stijvere achteras, extra krachtige remmerij én een scherper afgestelde stuurinrichting. De GSe ligt één centimeter dichter boven het asfalt dan de 156 pk sterke smaken. Vanbuiten herken je de Mokka GSe onder meer aan zijn dikkere bumperwerk rondom, evenals aan de nieuwe 20-inch lichtmetalen wielen waar Opel fabriek-af Michelin Pilot Sport EV-rubber omheen vouwt in de maat 225/40. De remklauwen achter het lichtmetaal zijn geel gespoten. Overigens kom je gele details op meer plekken tegen, waaronder in het met witte en gele accenten afgeladen interieur. Voorin tref je onder meer met alcantara beklede sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen aan, evenals een aan zowel onder- als bovenzijde afgeplat stuurwiel en aluminium pedalen.

Nederlandse prijzen hebben we nog niet.