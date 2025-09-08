Ga naar de inhoud
Opel laat vertrouwen in sportieve GSe-toekomst zien met 800-pk Corsa

'0-100 in maar 2. tellen, boostknop voor nóg meer vermogen'

Roy Kleijwegt

Geen autobeurs zonder een paar over-the-top conceptauto's en Opel doet dit een duit in dat zakje met de Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Een Corsa met niet minder dan 800 pk.

De Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo heeft op zowel de voor- als achteras een 476 pk sterke elektromotor. Samen zijn ze goed voor een in deze klasse kolderieke 800 pk. De knotsgekke Corsa houdt nog eens 80 pk achter de hand die met een druk op de knop gedurende 4 seconden beschikbaar is. De vierwielaangedreven Opel sprint op papier in slechts 2 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid bedraagt 320 km/h. In de bodem van de in theorie 1.170 kilo zware race-Corsa schuilt een 82-kWh accu. Dat is zeer waarschijnlijk dezelfde accu als die leverbaar is in de Grandland Electric.

Waarom de Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo toch enige relevantie heeft? Welnu: Opel zegt dat het hiermee het signaal afgeeft dat het zich blijft vastbijten in sportieve GSE-modellen. Onlangs maakten we al kennis met de Mokka GSe en daarbij lijkt het dus niet te blijven. Het is dan ook aannemelijk dat er ook van de Corsa een GSe-versie komt. Van zustermodellen Lancia Ypsilon en Peugeot e-208 bestaan immers ook sportieve en 280 pk sterke versies.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo
