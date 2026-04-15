Opel Frontera
 
Opel krijgt weer wat kleur op de wangen: flinke verkoopgroei

10 procent erop in Nederland

Joas van Wingerden
Opel kijkt tevreden terug op het eerste kwartaal en ziet zowel op Nederlands als Europees niveau behoorlijke groeicijfers. Er is tegelijkertijd nog wel een lange weg te gaan om terug te komen op het vertrouwde niveau in ons land.

In de jaren 80 en 90 was zo'n beetje één op de zeven nieuw verkochte auto's in ons land een Opel en struikelde je werkelijk over de Kadetts en Astra's. Van die tijden kan Opel al geruime tijd alleen nog dromen. Na een korte opleving tien jaar geleden, zakte het marktaandeel weg van ruim 8 procent naar het dieptepunt in 2024: ruim 2 procent. Sindsdien is er gelukkig voor Opel wel weer een opwaartse lijn ingezet en in 2026 gaat die vooralsnog verder omhoog. Opel meldt trots dat er in het eerste kwartaal zo'n 10 procent meer personenauto's in ons land zijn verkocht dan vorig jaar. Het marktaandeel staat tot op heden volgens onze gegevens op dik 3 procent, waar dat vorig jaar nog 2,65 procent was.

Ook op Europees niveau bereikt Opel inmiddels ongeveer zo'n marktaandeel, met 3,3 procent van de markt. Dat is 0,4 procent hoger dan vorig jaar en er werden in de eerste drie maanden van dit jaar 18 procent meer nieuwe personenauto's van Opel en Vauxhall verkocht in Europa dan vorig jaar. Opel dankt die groei vooral aan de nog verse Frontera en Grandland, maar ook aan de Mokka. Hier in Nederland is de Corsa overigens het populairst dit jaar, met tot op heden ruim 900 nieuw geregistreerde exemplaren. De Opel Frontera volgt daarna (ruim 600 stuks) en daarna komt de Mokka (387).

